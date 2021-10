Nhood transforma estação de comboios de Vigo num espaço de uso misto.

Projeto integra uma estação intermodal com serviços de comboio e autocarro, uma praça pública de mais de 30 000m² e um centro comercial com 120 lojas;







Nhood acaba de concluir a transformação de um projeto de regeneração urbana na entrada da cidade de Vigo, com a introdução de um espaço de uso misto que integra a estação ferroviária e rodoviária de Vigo, uma praça pública e o centro comercial.



O novo Centro Comercial Vialia Estación Vigo, projetado pelo arquiteto americano Thom Mayne, abrange uma superfície de mais de 125 000m², conta com uma estação ferroviária e rodoviária, uma grande praça pública e um centro comercial com 120 lojas cuja ocupação está próxima de 100%.





Este espaço nasce com o objetivo de responder às necessidades da cidade e foi um projeto cocriado com a comunidade local, através de um processo de escuta ativa realizado durante a sua fase de conceção, para várias dimensões desde o conteúdo à forma. Esta participação dos habitantes é um dos princípios defendidos no conceito da Cidade dos 15 minutos, igualmente defendido pela Nhood na gestão dos seus projetos.





O resultado é um espaço pensado para diferentes usos, com espaços verdes, opções de mobilidade suave, relação ao desporto e à arte urbana, e uma nova praça pública, "La Plaza", que será a maior praça pública da cidade, com 30 000m².





Além das necessidades da população de Vigo, o projeto Vialia Vigo é guiado por outros dois eixos que atuam como pilares: a sustentabilidade, o respeito pelo meio ambiente e o território onde se insere, bem como a prosperidade e o desenvolvimento económico da cidade. Com um investimento de mais de 90 milhões de euros, o Centro Comercial Vialia Estación de Vigo vai gerar mais de 2 000 postos de trabalho, entre postos diretos e indiretos, aos quais se juntam os quase 1 000 profissionais que trabalharam durante mais de dois anos na construção do espaço.





"Não existe um projeto semelhante a nível nacional. É um espaço icónico da modernidade e uma referência mundial em arquitetura", refere Manuel Teba, Diretor da Nhood Espanha, que destacou a grande revolução que o Centro Comercial Vialia Vigo representará para a cidade. "Vialia Vigo nasceu como um projeto para transformar a cidade e torná-la mais dinâmica, conectando os cidadãos com o lazer, o desporto, a sustentabilidade, a cultura, a arte, a gastronomia e o comércio.





"O respeito pelo meio ambiente na sua construção, a escuta ativa dos cidadãos, o espaço dedicado ao empreendedorismo e ao comércio local, a promoção da sustentabilidade e o compromisso de assumir um papel ativo na cidade fazem do Centro Comercial Vialia Vigo um projeto pioneiro em Espanha, único e singular", reforça Manuel Teba.





O Centro Comercial Vialia Vigo servirá não só os habitantes da cidade, mas também visitantes ou turistas que se chegam diariamente a Vigo. Exemplo disso são os portugueses que diariamente se deslocam da zona norte de Portugal para trabalhar na cidade de Vigo, que também beneficiaram desta qualidade e oferta existente. "O projeto Vialia Vigo não é apenas um centro comercial, nem apenas uma estação intermodal, é um novo centro de vida inserido na vida da cidade de Vigo, sem exceções. É uma referência a nível nacional e internacional", refere Isabel Prado, Secretária-Geral dos Transportes de Espanha. Esta transformação da Estação de Comboio de Vigo vai coincidir com o regresso da ligação Porto-Vigo no dia 17 de outubro.





Um Grande Farol presidirá a área da restauração





A gastronomia será um dos eixos centrais do Centro Comercial Vialia Vigo. Na área da restauração, ao ar livre, convivem marcas internacionais como McDonald’s, Burger King, KFC, Taco Bell, Vips ou Ginos, entre outros, com os operadores locais, como La Pepita, que serão parte essencial da identidade do centro e eixo de aproximação ao território. A oferta gastronómica é completada pelo restaurante "Centeno", dirigida pela estrela Michelin Rafa Centeno, que vai disponibilizar um conceito que aposta num menu saudável, less meat e acessível.





Como elemento singular e característico do Centro Comercial Vialia Vigo, destaca-se o "Grande Farol", um amplo parque infantil, situado na Praça da Restauração, com um campo coberto com três escorregas, tendo o mais alto mais de 10 metros de altura.





Esta área de restauração e lazer conta ainda com um amplo palco equipado com um ecrã digital de mais de 40m² e todos os meios audiovisuais e, também, com 11 salas de cinemas inovadoras, que integra experiências mais imersivas com uma sala 3D, sala júnior, sala luxury e sala de gaming.





Construção sustentável e acessível





O projeto caracteriza-se pelo compromisso com a sustentabilidade e pelo respeito pelo meio ambiente. Vialia Vigo terá a maior pontuação na certificação BREEAM, um método internacional que permite medir o grau de sustentabilidade ambiental dos edifícios. Além disso, o espaço irá implementar uma estratégia de redução contínua da pegada de carbono.





Entre as boas práticas de sustentabilidade implementadas, destacam-se os sistemas de recuperação de calor para gerar água quente sanitária e para o aquecimento das instalações nos meses frios ou a instalação de sistema de iluminação de alta eficiência. Também foram instalados equipamentos de baixo consumo de iluminação, climatização, ventilação, transporte vertical, energia e água. Além disso, as fontes de poluição do ar interior foram reduzidas através da utilização de materiais com baixo teor de COVs e pela localização de entradas de ar em áreas comuns a 10 metros de expulsão de ar viciado a 20 metros de qualquer fonte poluente.





100% da vegetação natural, tanto no interior como no exterior do projeto, será autóctone e com baixa necessidade hídrica, o que permitirá uma poupança anual de água de 2,5 milhões de litros. A absorção de CO2 de todas as plantas, incluindo 10 oliveiras, será de 340 toneladas anuais.





A Nhood está também comprometida com a acessibilidade e irá certificar o centro comercial com a Norma AIS com o compromisso de torná-lo num ambiente confortável, inclusivo e seguro para todos, especialmente para pessoas com deficiência, idosos, famílias e mulheres grávidas. Para atingir este objetivo, o projeto integrará critérios de diversidade funcional, tanto física, sensorial como cognitiva, incorporando o maior número de benefícios em acessos e percursos facilitados, bem como em todos os serviços adicionais, como estacionamento ou casas de banho.





Um projeto digital inovador





Vialia Vigo pretende ser um ícone do futuro tecnológico da cidade. Um dos elementos que mais irá chamar a atenção dos visitantes que passem pelo Centro Comercial Vialia Vigo são os "neurónios", grandes suportes digitais que vão permitir a interação com as pessoas através do telefone, gestos e vozes, bem como disponibilizar informações sobre meios de transporte e conteúdo corporativo. "A missão destes "neurónios" é disponibilizar a melhor experiência ao cliente, surpreendendo-o com uma ampla variedade de conteúdos dinâmicos. Graças a esta tecnologia, podemos fazer de Vialia Vigo um grande museu de arte digital", destaca Juan Louro, Diretor do Vialia Estación de Vigo.





A geolocalização tornar-se-á uma das principais inovações. Através dessa tecnologia, o visitante poderá selecionar os destinos que lhe interessam e receber indicações de como chegar aos locais, incluindo roteiros adaptados e recursos como a localização do carro no estacionamento.





Para estar mais perto da comunidade, o Vialia Vigo desenvolveu a sua própria aplicação "App Vialia Vigo", entre as suas funcionalidades destacam-se informações sobre os eventos que irão decorrer no centro comercial, ofertas, chat ao vivo e pagamento via app. Além disso, o Centro Comercial Vialia Vigo, que conta com a sua própria Banda Sonora original, pretende criar um espaço de gaming para a nova geração, com o objetivo de se tornar um espaço único de e-Sports na cidade.





O estacionamento, com 1 500 lugares, também é de última geração.