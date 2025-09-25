NEY MATOGROSSO apresenta sua turnê “Bloco na Rua”

Após
sua estreia na cidade do Rio de Janeiro em 11 de Janeiro de 2019, a turnê
foi interrompida em 2020 devido à pandemia do COVID-19. Com o sucesso absoluto
da crítica e do público desde a estreia da turnê “Bloco na Rua” e as constantes
solicitações dos fãs pela turnê, o artista retomou a estrada levando seu “Bloco
na Rua” para várias cidades no Brasil e no exterior (Estados Unidos, Inglaterra
e Portugal), lotando plateias em todos os teatros e casas de espetáculo por
onde passam.
Aos
83 anos, Ney não para. O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionou
com o show anterior “Atento aos Sinais” e o seu critério não foi o
ineditismo: “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o
meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de
outras pessoas”, pontua Ney.
O set
list revela a diversidade do repertório: “Eu quero é botar meu bloco
na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul
Seixas), “Jardins da Babilônia (Rita Lee / Lee Marcucci)", “O Beco”,
gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro)
e "Sangue Latino (Paulo Mendonça / João Ricardo)", do primeiro
álbum dos Secos e Molhados, de 1973, são algumas das músicas escolhidas
por Ney.
Duas
canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner,
lançado em 1975: “Postal de Amor”(Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e
"Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger Rogerio). Outro clássico que Ney nunca
havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) também está no roteiro.
O
figurino, sempre aguardado com expectativa em se tratando de um show de Ney
Matogrosso, foi criado sob medida pelo estilista Marcos Paulo.Batman
Zavarese assina o cenário, video grafismo por Eduardo Souza e
videos adicionais de Luiz Stein. Arthur Farinon e Juarez
Farinon assinam a luz do espetáculo, com supervisão de Ney.
A banda
afiada é a mesma que o acompanhou em sua turnê anterior, reunindo Sacha
Amback (direção musical e teclados), Marcos Suzano
(bateria e percussão), Felipe Roseno (percussão), Dunga (contrabaixo
e vocal), Mauricio Almeida (guitarra e vocal), Aquiles
Moraes(trompete e flugelhorn) e Everson Moraes (trombone).
Mini Bio - Ney Matogrosso
Ney
de Souza Pereira (Bela Vista, 1 de agosto de 1941), mais conhecido como Ney
Matogrosso, é um cantor, compositor, dançarino, ator, iluminador e diretor
brasileiro.
Ex-integrante
dos Secos & Molhados (1973-1974), foi o artista que mais sobressaiu do
grupo após iniciar sua carreira solo com o disco Água do Céu - Pássaro (1975) e
com suas apresentações subsequentes.
É
considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de
todos os tempos e, pela mesma revista, trigésimo primeiro maior artista
brasileiro de todos os tempos.
Informações Adicionais
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contate a
bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail
bilheteira@coliseumicaelense. Por questões de segurança não é permitido a
presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos
superiores).