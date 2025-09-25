EXPOSIÇÃO "MÚSICOS DE RUA"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Foi num dia de muita chuva que nasceu o mais recente projeto de Paulo Mendonça "Músicos de Rua", onde eterniza estes músicos numa exposição fotográfica que irá inaugurar a Semana do Brasil no nosso Salão Nobre, a 25 de setembro.

Não perca esta oportunidade e viaje pelos cantos do mundo e os seus músicos de rua através da lente fotográfica de Paulo Mendonça.

Administrador de Empresas com especialização em Informática e longa experiência como dirigente de entidades do mercado financeiro e de capitais brasileiro. Consultor na organização da Bolsa de Valores do México e da DCV – Deposito Central de Valores, entidade de custódia de títulos no Chile.

Enquanto diretor geral da Andima – Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto foi responsável pela formulação e implantação do Certificado do Audiovisual, título que possibilitou o processo de retomada da produção cinematográfica brasileira no ano de 1993.

Foi em duas ocasiões distintas membro do Conselho Superior de Cinema, grupo formado pelo governo federal para formulação das políticas cinematográficas do Brasil. Foi por três mandatos consecutivos membro do Comitê Gestor do FSA – Fundo Setorial do Audiovisual da ANCINE – Agência Nacional do Cinema. Foi por dois mandatos consecutivos membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta (Tv Cultura). Foi durante quinze anos (até dezembro de 2018) Diretor Geral do Canal Brasil de televisão por assinatura, uma associação entre o Grupo Globo e uma empresa que reúne os maiores produtores cinematográficos brasileiros, de ondeé hoje membro do seu Conselho de Administração.

Paulo Mendonça é desde 2017 vice-presidente da Academia Brasileira de Cinema e Audiovisual e desde 2025 vicepresidente da FIACINE - Federação Ibero-Americana de Cinema. Como compositor foi autor de sucessos como Sangue Latino do grupo Secos e Molhados, do qual foi colaborador, dentre uma dezena de outros. Escreveu para teatro, música e cinema, sendo roteirista do cultuado filme Pra Frente Brasil de Roberto Farias.

Como diretor realizou o filme A Casa Tomada baseado num conto de Julio Cortazar e o curta-metragem Metamorfosis sobre o trabalho do artista plástico Claudio Tovar, além de uma série de vídeo clipes. Enquanto diretor do Canal Brasil foi responsável pela coprodução de mais de 300 filmes dos mais emblemáticos e premiados da nova cinematografia brasileira.

Poeta, tem publicado o seu livro Poemas Insanos.

Como fotografo fotografou capas de discos, livro de poesia, material de imprensa e realizou exposições em Lisboa e no Rio de Janeiro. Publicou o livro de fotografias Esquinas do Mundo.