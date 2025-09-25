1.ª edição do SONS no Pessa

Sábado – Pense por si

Nos dias 26 e 27 de setembro, o Jardim Fernando Pessa (junto ao antigo Cinema Roma), na freguesia do Areeiro, em Lisboa, recebe a primeira edição do SONS no Pessa.

Festival SONS no Pessa com Heidy, Deixa Rolá, Tuna Feminina IST e Luís Trigacheiro
Trata-se de um evento cultural e musical ao ar livre, promovido pela Junta de Freguesia do Areeiro, com entrada livre e destinado a todas as idades, em particular a famílias e residentes de Lisboa.

O programa inclui:

Concertos e atuações musicais de artistas de Portugal e do Brasil, celebrando a cultura lusófona;

Espaço infantil, com insufláveis e atividades de lazer para os mais novos;

Mostra de artesanato, dinamizada por associações locais;

Zona de restauração e bebidas, para desfrutar em ambiente descontraído.

Ao longo dos dois dias, sobem ao palco nomes como Heidy, Deixa Rolá, Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico, Roda de Samba e Luís Trigacheiro.

O recinto estará organizado dentro dos limites do jardim, assegurando a circulação em segurança de todos os visitantes. A expectativa é reunir famílias, moradores da freguesia e visitantes da cidade num fim de semana de convívio, música e cultura.

