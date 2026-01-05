MUSICAL INTERNACIONAL CATS REGRESSA A 6 DE JANEIRO

A produção
internacional do musical CATS regressa a Portugal já para a semana. O
musical mais famoso de sempre vai estar em cena em Lisboa, no Sagres Campo
Pequeno, de 6 a 11 de janeiro; e no Porto, no Super Bock Arena, de 14 a 18 de
janeiro:
Lisboa: 6 a 9
de janeiro às 21h; 10 de janeiro às 16h e 21h; 11 de janeiro às 11h
Porto: 14 a 16
de janeiro às 21h; 17 de janeiro às 16h e 21h; 18 de janeiro às 11h e 16h
CATS é um musical intemporal de Andrew Lloyd Webber,
adaptado do livro Old Possum’s Book of Practical Cats de T.S. Eliot, que
faz a fusão perfeita de música, dança e poesia. Nas apresentações em Portugal,
o musical contará com legendagem em português.
Desde a estreia, CATS
já foi apresentado em mais de 54 países, traduzido para 23 línguas e visto por
mais de 77 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, esta será a quinta
apresentação do musical, após sessões esgotadas em 2004, 2006, 2014 e 2023.
Produzido
originalmente por Cameron Mackintosh e The Really Useful Group Limited, a
digressão internacional de CATS é produzida pela Crossroads Live e
apresentada pela UAU Produtora.
Naquela que é a noite
mais especial do ano, todos os Jellicle Cats reúnem-se no Baile Jellicle,
onde Old Deuteronomy, o líder sábio e bondoso, escolhe quem vai ascender ao Heaviside
Layer para renascer numa nova vida Jellicle. A música, composta por Andrew
Lloyd Webber, dá vida ao espetáculo e inclui o clássico “Memory”, que já faz
parte da banda sonora de várias gerações.
A produção original de CATS
esteve em cena durante 21 anos no New London Theatre, onde venceu o prémio
Olivier para Melhor Musical. Em 1982, um ano depois da estreia em Londres, a
produção atravessou o oceano e durante 18 anos atraiu milhões de espectadores à
Broadway, em Nova Iorque, onde ganhou sete Tony Awards, incluindo “Melhor
Musical” e “Melhor Encenador”.
Os fãs dos felinos podem assegurar os
bilhetes, já disponíveis em ticketline.pt e nos locais
habituais.
