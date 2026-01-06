O Concerto de Ano Novo –
“Brindemos ao Novo Ano!” celebra a chegada de 2026 com um espetáculo festivo e
elegante, mantendo a tradição dos concertos de Ano Novo. Com a participação da
soprano Alexandra Pacheco e do tenor João Martins, o programa apresenta um
repertório de inspiração vienense, combinando obras clássicas, árias e duetos
cheios de brilho e emoção.
O concerto integra ainda momentos de destaque para os solistas instrumentistas
da Fundação Brasileira, que interpretarão obras a solo, valorizando o talento e
a excelência artística da instituição. Através de uma proposta acessível,
envolvente e de elevada qualidade musical, este concerto convida o público a
brindar ao novo ano num ambiente de celebração, proximidade e alegria.
Concerto de Ano Novo no Coliseu Micaelense com Alexandra Pacheco e João Cipriano Martins.
Mobilidade reduzida: Para
adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do
Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade
reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
A entrada para o concerto é gratuita, mediante levantamento prévio de
bilhete disponível apenas na bilheteira local do Coliseu Micaelense.
