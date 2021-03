Mercadona partilha 409 milhões de euros com toda a sua equipa

A empresa reconhece o grande esforço efetuado por todos os colaboradores durante o ano de 2020 já que, graças ao seu trabalho, a Mercadona alcançou o melhor ano de gestão da sua história, garantindo o abastecimento e funcionamento diário de mais de 1.600 lojas em Portugal e Espanha.

Esta iniciativa pioneira de partilhar benefícios com quem realmente os gera foi implementada há mais de 20 anos e, desde então, os acionistas da empresa já distribuíram pelos colaboradores mais de 4.200 milhões de euros.



A Mercadona decidiu partilhar 409 milhões de euros referentes a prémios de 2020 com os mais de 90.000 colaboradores que formam a equipa. Concretamente, ao valor de 366 milhões distribuído hoje, 1 de março, através de um prémio por objetivos, somam-se os 43 milhões que, no passado mês de abril de 2020, foram também recebidos pelos colaboradores em reconhecimento do compromisso e esforço extraordinário demonstrado durante o início da crise sanitária que o país atravessa.





Para Patricia Cortizas, Diretora-Geral de Recursos Humanos e Relações Externas da Mercadona, "num ano como 2020, tão complexo de gerir, a empresa conseguiu atingir o melhor ano da sua história. Garantir todos os dias a abertura dos mais de 1.600 supermercados em Portugal e Espanha, não tinha sido possível sem o talento e esforço diário de todos os colaboradores que formam a empresa, nem sem o seu compromisso para preparar a loja e atender. Para mim, e para todo o Comité de Direção, é um motivo de orgulho ter a oportunidade de comprovar que é nos momentos mais difíceis que surgem as pessoas excecionais que compõem a nossa equipa, e que, com as suas ações, converteram-se num exemplo para a sociedade".





A decisão de partilhar com a equipa os lucros gerados foi implementada num dia como o de hoje, há mais de 20 anos, em 2001. Desde então, a Mercadona partilhou mais de 4.200 milhões de euros, valor que reflete o seu compromisso com o crescimento partilhado e o reconhecimento pelo trabalho e esforço conjunto da sua equipa. De facto, qualquer colaborador, a partir do primeiro ano de antiguidade e no caso de alcançar as metas e objetivos definidos no início de cada ano, receberá um salário extra, quantidade que ascende a dois salários, depois de cumprir cinco anos de antiguidade e, graças a isso, o salário líquido de um colaborador base chega a alcançar aproximadamente 1.200 euros líquidos por mês (em média), com subsídios extra e o premio por objetivos já incluído.





Medidas para proteção da saúde e segurança dos colaboradores





Desde o momento em que o Estado de Emergência foi declarado e até à data, a Mercadona destinou mais de 200 milhões de euros para proteger, reforçar e garantir a segurança e saúde dos clientes, colaboradores e fornecedores, fazendo das suas instalações um lugar seguro. Este custo extra foi preferencialmente dirigido, entre outros, para a aquisição de equipamentos de proteção individual; desinfeção, limpeza e adequação de medidas de segurança nas lojas, blocos logísticos, "colmeias" e escritórios; e reforço dos serviços médicos próprios.





Uma política de Recursos Humanos pioneira no setor





A Mercadona impulsiona há muitos anos uma política de Recursos Humanos pioneira no setor, que aposta na conciliação, formação e desenvolvimento pessoal e profissional de todos os que integram a sua equipa.





Neste sentido, desde a abertura das suas primeiras lojas em Portugal, em julho de 2019, os operadores de supermercado dispõem de uma jornada laboral de 5 dias, com 2 folgas consecutivas. Trata-se de um importante marco para a empresa e para o setor pois permite melhorar as medidas de conciliação laboral e familiar, ao poder descansar 2 dias completos consecutivos por semana.





Com esta medida, reforça o seu compromisso de colocar em prática iniciativas pioneiras de conciliação laboral e familiar, que a empresa leva a cabo há mais de 25 anos, quando decidiu iniciar o processo de passar a efetivos todos os colaboradores, política diferenciadora da empresa e aplicada em Portugal desde que a Mercadona chegou ao país, implementando uma forte aposta num emprego estável e de qualidade.