Continente abre duas novas lojas nos distritos de Leiria e Viseu e cria 58 novos postos de trabalho

As duas aberturas reforçam a aposta nos distritos de Leiria e Viseu, que contam agora com 18 e 11 lojas da marca, respetivamente

Ao todo, foram criados 58 novos postos de trabalho.



Continente expande-se em Leiria e Viseu, criando 58 empregos

O Continente, no dia 28 julho, assinalou a abertura de duas novas lojas: o Continente Bom Dia Marinha Grande e o Continente Bom Dia Canas de Senhorim, reforçando o compromisso de proximidade com os seus clientes e garantindo uma experiência de compra mais diversificada.

O projeto das duas novas lojas gerou 58 novos postos de trabalho (37 na Marinha Grande e 21 em Canas de Senhorim). Com estas aberturas, o Continente passa a contar com um total de 18 lojas no distrito de Leiria e 11 no distrito de Viseu.

A nova loja Continente Bom Dia Marinha Grande dispõe de uma área de vendas de 1.200 m² e está estrategicamente localizada na via que liga a Marinha Grande a Vieira de Leiria, próxima de zonas residenciais, comércio e serviços. O espaço oferece uma vasta seleção de produtos frescos, incluindo peixaria com atendimento, talho em regime de livre serviço, take away, padaria e pastelaria. Para maior comodidade, conta com oito caixas (quatro tradicionais e quatro self-checkouts) e um parque de estacionamento com 90 lugares, dos quais quatro são reservados a pessoas com mobilidade reduzida e quatro estão equipados com tecnologia Plug & Charge.

Por sua vez, a loja Continente Bom Dia Canas de Senhorim ocupa uma área de vendas de 1.000 m² e disponibiliza igualmente uma oferta diversificada de produtos frescos, com peixaria com atendimento, talho self-service, padaria e pastelaria. O espaço está equipado com oito caixas (quatro checkouts e quatro self-checkouts) e um parque de estacionamento com 77 lugares, incluindo dois para mobilidade reduzida, quatro com Plug & Charge e oito lugares dedicados a bicicletas.

Para assinalar as duas aberturas, os clientes vão beneficiar de 10% de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto (de terça-feira até domingo).

Reforçando o apoio à comunidade local, através da Missão Continente, foram doados cabazes de bens essenciais a IPSS da região. O Continente Bom Dia da Marinha Grande doou à Associação Novo Olhar II, à Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande e à APAMG - Associação Protectora dos Animais da Marinha Grande, enquanto o Continente Bom Dia Canas de Senhorim doou ao Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim? e à Santa Casa da Misericórdia de Santar?. Estas mesmas instituições passarão a receber os excedentes diários das respetivas lojas, para apoiar quem mais precisa o ano inteiro.

As novas lojas Continente Bom Dia estão abertas diariamente, das 8h00 às 21h00.

Continente Bom Dia Marinha Grande | Avenida José Gregório, 143, 2430-275 Marinha Grande.

Continente Bom Dia Canas de Senhorim| Avenida Pedras Altas, nº2, 3525-001 Canas de Senhorim.