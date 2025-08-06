Continente abre duas novas lojas nos distritos de Leiria e Viseu e cria 58 novos postos de trabalho

As duas aberturas reforçam a aposta nos distritos de Leiria e Viseu, que contam agora com 18 e 11 lojas da marca, respetivamente
Ao
todo, foram criados 58 novos postos de trabalho.
Continente expande-se em Leiria e Viseu, criando 58 empregos
O Continente, no dia
28 julho, assinalou a abertura de duas novas lojas: o Continente Bom Dia
Marinha Grande e o Continente Bom Dia Canas de Senhorim, reforçando
o compromisso de proximidade com os seus clientes e garantindo uma experiência
de compra mais diversificada.
O projeto das duas
novas lojas gerou 58 novos postos de trabalho (37 na Marinha Grande e 21 em
Canas de Senhorim). Com estas aberturas, o Continente passa a contar com um
total de 18 lojas no distrito de Leiria e 11 no distrito de Viseu.
A nova loja Continente Bom Dia Marinha Grande dispõe
de uma área de vendas de 1.200 m² e está estrategicamente localizada na via que
liga a Marinha Grande a Vieira de Leiria, próxima de zonas residenciais,
comércio e serviços. O espaço oferece uma vasta seleção de produtos frescos,
incluindo peixaria com atendimento, talho em regime de livre serviço, take
away, padaria e pastelaria. Para maior comodidade, conta com oito caixas
(quatro tradicionais e quatro self-checkouts) e um parque de estacionamento com
90 lugares, dos quais quatro são reservados a pessoas com mobilidade reduzida e
quatro estão equipados com tecnologia Plug & Charge.
Por sua vez, a loja Continente Bom Dia Canas de Senhorim ocupa uma área de vendas de 1.000 m² e disponibiliza igualmente uma oferta
diversificada de produtos frescos, com peixaria com atendimento, talho self-service,
padaria e pastelaria. O espaço está equipado com oito caixas (quatro checkouts
e quatro self-checkouts) e um parque de estacionamento com 77 lugares,
incluindo dois para mobilidade reduzida, quatro com Plug & Charge e
oito lugares dedicados a bicicletas.
Para assinalar as duas aberturas, os clientes
vão beneficiar de 10% de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre
os dias 29 de julho e 3 de agosto (de terça-feira até domingo).
Reforçando o apoio à comunidade local, através da Missão
Continente, foram doados cabazes de bens essenciais a IPSS da região. O
Continente Bom Dia da Marinha Grande doou à Associação Novo Olhar II, à Santa
Casa da Misericórdia da Marinha Grande e à APAMG - Associação Protectora dos
Animais da Marinha Grande, enquanto o Continente Bom Dia Canas de Senhorim doou
ao Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim? e à
Santa Casa da Misericórdia de Santar?. Estas mesmas instituições
passarão a receber os excedentes diários das respetivas lojas, para apoiar quem
mais precisa o ano inteiro.
As novas lojas Continente Bom Dia estão
abertas diariamente, das 8h00 às 21h00.
Continente Bom Dia Marinha Grande | Avenida José Gregório, 143, 2430-275
Marinha Grande.
Continente Bom Dia Canas de Senhorim| Avenida Pedras Altas, nº2, 3525-001 Canas de Senhorim.
