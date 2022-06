Mandriola de Lisboa, a nova marca de vinhos da Aveleda

Inspirado na vida da cidade, chegou o vinho que convida a saborear o aqui e o agora. Descontraído e sem pressas...







A Aveleda, um dos maiores produtores e exportadores de vinhos em Portugal, com marcas líder em vários mercados, estreia-se na região vitícola de Lisboa com o lançamento de uma nova marca de vinhos, o mandriola de Lisboa. Inspirada na vida e na agitação da cidade, a marca propõe um estilo de vida mais descontraído e convida a relaxar e a aproveitar, ao máximo, o aqui e o agora.





Personificado num gato bon vivant, o mandriola de Lisboa chega ao mercado, em duas versões: tinto e branco. Descontraídos, versáteis e fáceis de beber, estes vinhos destinam-se a todos aqueles que gostam de aproveitar ao máximo todos os momentos. O mandriola de Lisboa é a desculpa (sem culpa) para aproveitar o que a vida tem de melhor!





mandriola de Lisboa é sempre uma boa escolha. Para beber com tempo e sem pressas, faz de qualquer momento, o momento. Simples, e para saborear sem luxos, o mandriola de Lisboa sabe que o maior luxo da vida, é vivê-la, fazendo de qualquer lugar, o sítio perfeito para relaxar.



Rico em aromas frutados, complexo e equilibrado, o mandriola de Lisboa Tinto 2020 é como um passeio por Lisboa, nunca desilude. Produzido a partir das castas Syrah, Alicante Bouschet e Touriga Nacional, é um vinho atraente na cor, fácil de saborear, equilibrado no sabor e longo, como uma boa conversa. Num jantar de amigos, é o primeiro a chegar à mesa. Numa festa em casa, já faz parte da família. Numa tábua de petiscos, anda sempre ali à roda. Mas, tal como Lisboa tem locais a que regressamos sempre, também este vinho tinto tem os seus pratos de eleição: carnes grelhadas, cozinha italiana e receitas condimentadas.





Já o mandriola de Lisboa Branco 2021, produzido a partir das castas Fernão Pires e Moscatel, é um vinho sedutor na cor, fresco e frutado no sabor e equilibrado no final. Tal como a cidade que o inspira, o vinho branco mandriola de Lisboa é simultaneamente caloroso e refrescante. Numa tarde de calor, põe-se logo à fresca. Num brinde improvisado, está sempre preparado. E uma noite de dança, é música para os seus ouvidos. À mesa, este vinho branco combina na perfeição com pratos de carnes brancas, peixes grelhados e assados, ou com cozinha indiana e oriental.





Estes vinhos expressam a tipicidade dos vinhos produzidos na região vitícola de Lisboa, uma região de influência atlântica, que produz vinhos tintos e brancos com um estilo moderno, de perfil fresco, frutado e equilibrado.





À venda nas grandes superfícies, tanto em loja como online, bem como na loja online da Aveleda, os vinhos mandriola de Lisboa apresentam um PVP recomendado de 5,99€ (*), podendo também ser encontrados em restaurantes selecionados da zona da Grande Lisboa.





Com o mandriola de Lisboa, a vida é para se aproveitar!

Está na cara que é Mandriola!