CONVIVIALIDADE À MESA

Um estudo da Pitagórica para a Associação Portuguesa de Nutição (APN) e o Continente revela que, apesar de muitas pessoas em Portugal manterem o hábito de almoçar ou jantar em casa, há sinais preocupantes à mesa: o uso de ecrãs entre os mais jovens e o isolamento crescente dos mais velhos.

Em Portugal, comer à mesa sempre foi mais do que uma necessidade; é um momento de encontro, partilha e tradição. No entanto, as mudanças no estilo de vida e a presença constante de dispositivos eletrónicos estão a transformar esta prática.

Segundo um estudo realizado pela Pitagórica para a Associação Portuguesa de Nutrição (APN) e o Continente, a grande maioria dos inquiridos (67%) almoça habitualmente em casa, um hábito que cresce com a idade e que é mais frequente no Norte (70%) e entre as mulheres (69%), ainda que 45% afirme que almoça maioritariamente sozinho, dentro ou fora de casa. O jantar é ainda mais caseiro: 85% fazem-no em casa e 67% estão acompanhados.

Apesar disso, 64% dos inquiridos gostariam de fazer mais refeições à mesa com a família, o que mostra que o valor simbólico e afetivo da mesa continua presente, mesmo que nem sempre se concretize no dia a dia. Esta vontade é ainda mais expressiva entre quem tem filhos em casa, evidenciando que as refeições continuam a ser vistas como momentos de convívio e ligação emocional, onde se alimentam também as relações, embora não aconteçam com a frequência desejada.

Embora 80% reconheçam que a refeição é um momento importante de diálogo e convívio, e 67% afirmem que comem melhor quando estão acompanhados, 1 em cada 3 pessoas janta mais vezes sozinha do que acompanhada. Entre os idosos, 31% afirmam jantar sozinhos. Já entre os mais jovens, sobretudo nas áreas metropolitanas, a relação com as refeições é mais fragmentada: horários desencontrados, refeições fora de casa e a presença constante de ecrãs.

À mesa, os ecrãs também se sentam

O uso de dispositivos eletrónicos é mais comum ao almoço, enquanto ao jantar a televisão assume o papel de “companhia de fundo”. Cerca de metade dos inquiridos vê televisão durante o jantar, esteja ou não acompanhado. 56% almoça em menos de 30 minutos e essa percentagem baixa para 44% ao jantar. Cerca de 44% utiliza com muita frequência telemóveis ou tablets às refeições, subindo para 70% entre os 18 e os 34 anos.

Sinais de mudança positiva

Apesar dos desafios, há sinais encorajadores: quando questionados sobre alterações no último ano, verifica-se um aumento das refeições feitas com quem se vive e uma redução das refeições a sós ou com amigos fora de casa. Também se verifica uma diminuição no uso de ecrãs durante as refeições, o que pode indicar uma vontade crescente de recuperar o tempo partilhado à mesa.

Por outro lado, há mais 9% de pessoas a dizer que neste último ano almoçaram ou jantaram menos com amigos e família alargada do que em 2024, do que aquelas que afirmam o contrário.

Natal: o regresso à mesa em família

Na quadra natalícia, os hábitos mudam. Mais de 70% dos inquiridos passam a consoada e o dia 25 com a família próxima, mantendo viva a tradição de reunir várias gerações à mesa. Ainda assim, 1 em 15 pessoas afirma que irá passar a Consoada sozinha.

Em resumo, 74% dos inquiridos consideram importante fazer refeições em família e 73% acreditam que as refeições são o principal momento de encontro familiar. A forma como se come tem quase tanto impacto na saúde como aquilo que se come. Uma refeição tranquila, com conversa e partilha, contribui para o bem-estar de toda a gente. Por isso, se a vida passa a comer, que passe mais vezes como no Natal: à mesa, com todos.

FICHA TÉCNICA: Estudo realizado pela Pitagórica, com recolha online entre 16 e 24 de outubro de 2025. Amostra representativa da população com18 ou mais anos, de ambos os géneros, residente em Portugal Continental ou Ilhas (n=1000).

NOTA: Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do IUCS-CESPU, sob o Parecer n.º 33/CE-IUCS/2025.