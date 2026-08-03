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LEROY MERLIN reforça presença na Beira Interior com nova Loja Essencial na Covilhã

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A nova loja no City Center Covilhã representa um investimento total de 3,7 milhões de euros, cria 36 postos de trabalho e aposta numa oferta completa de produtos e nos serviços de Projeto e Instalação. 

A Leroy Merlin reforça presença na Beira Interior com nova loja essencial na Covilhã
Leroy Merlin Covilhã oferece tudo para o seu jardim a todos os preços
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A nova loja reforça o compromisso da LEROY MERLIN em democratizar o acesso à melhoria da casa em Portugal, posicionando-se como uma autêntica One-Stop Shop para cada projeto e orçamento na região da Beira Interior.  

A LEROY MERLIN abriu hoje as portas da sua mais recente loja Essencial na Covilhã. Inserida no novo retail Park City Center Covilhã (junto ao Serra Shopping), esta abertura marca a entrada estratégica da marca na região da Serra da Estrela com um formato inovador, pensado para apoiar a concretização de todos os projetos para a casa.   

Localizada no piso -2, na loja número 9 do complexo, a nova LEROY MERLIN tem uma área total de 2.200 metros quadrados, dos quais 2.049 são inteiramente de área útil. O espaço foi desenhado para atuar como uma One-Stop Shop que oferece soluções completas, desde o produto, ao projeto e à instalação, em pequenas ou grandes remodelações, integrando decoração, áreas técnicas e jardim.  

Para concretizar esta expansão e assegurar uma resposta imediata às necessidades da população local, o projeto representou um investimento global de 3,7 milhões de euros. O impacto deste investimento reflete-se também no dinamismo económico e social do concelho. A equipa da nova loja será composta por 36 colaboradores, dos quais 33 foram integrados através de contratações externas locais, criadas diretamente para dar vida a este novo projeto da LEROY MERLIN na Covilhã.   

Assente na promessa de democratizar a melhoria da casa e de reforçar a proposta de qualidade ao melhor preço, a LEROY MERLIN Covilhã foca-se em responder às necessidades do mercado local através de quatro pilares estratégicos: Projeto Chave na Mão, Instalação, Variedade de Gama e Oferta imediata. A loja ambiciona liderar o mercado regional em categorias chave como Cozinhas, Sanitários, Madeiras e Revestimento/Pavimento, garantindo uma resposta ágil e com disponibilidade para entrega imediata.   

Com a campanha de abertura ancorada no mote e dialeto local "Tá cá tiúdo", a marca reforça a sua proximidade e integração na forte identidade cultural e na tradição da Beira Interior. "A abertura da LEROY MERLIN na Covilhã é um marco estratégico fundamental para a nossa expansão na Beira Interior. Queremos estar cada vez mais próximos dos portugueses, respeitando a cultura local e oferecendo uma proposta de valor onde a conveniência, a especialização das nossas equipas e a disponibilidade imediata de produto fazem a diferença na vida das famílias e dos profissionais da região", refere Catarina Nunes, Diretora Regional da LEROY MERLIN.  

A nova loja LEROY MERLIN fica situada na Alameda Pêro da Covilhã, loja nº 9, 6200-505 Covilhã, com um horário de funcionamento das 9h às 21h00. Saiba mais sobre a nova loja da Covilhã em leroymerlin.pt e conheça todas as oportunidades aqui.  

SOBRE A LEROY MERLIN 

A LEROY MERLIN faz parte da ADEO - grupo de empresas dedicadas à melhoria da Casa - e está presente em Portugal desde 2003, com mais de 50 lojas por todo o país. Com 6.245 colaboradores, a Empresa tem uma visão centrada nas pessoas e, por isso, aliar o conhecimento proporcionado pelos dados para melhor responder às necessidades dos habitantes é o foco da LEROY MERLIN no sentido de fazer da Casa um lugar mais positivo para viver. 

Comprometida com a sustentabilidade, a LEROY MERLIN partilha um forte propósito de melhoria do Habitat, procurando gerar Impacto Positivo, seja através de valor humano, ambiental ou económico, em todas as ações ligadas à sua atividade

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