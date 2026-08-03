A CHARCUTARIA QUE ESTÁ A CONQUISTAR O MUNDO É DO CONTINENTE 

O Presunto Porco Preto Bolota e a Chouriça Signature Continente Seleção foram premiados nos Superior Taste Awards e reforçam o reconhecimento internacional da oferta do Continente.

Há sabores que fazem toda a diferença numa tábua de verão e a gama Signature Continente Seleção continua a dar que falar. O Presunto Porco Preto Bolota Signature e a Chouriça Signature Continente Seleção foram distinguidos nos Superior Taste Awards, um dos mais reconhecidos concursos internacionais do setor alimentar, conquistando a classificação máxima de 3 estrelas e 1 estrela, respetivamente.

A avaliação foi realizada através de provas cegas por um painel internacional composto por mais de 200 especialistas em degustação, entre chefs e sommeliers de renome mundial, provenientes de mais de 20 países. Considerada uma das mais relevantes certificações de sabor do mundo, os Superior Taste Awards distinguem, desde 2005, produtos que se destacam pela sua qualidade e excelência gastronómica.

O Presunto Porco Preto Bolota Signature, com 30 meses de cura, cortado à mão em lascas finas, apresenta uma cor vermelho-escuro brilhante, textura macia e untuosa. Já a Chouriça Signature, produzida com carne selecionada de porco bísaro, de cura prolongada, apresenta cor vermelho-vivo brilhante, uma textura firme e suculenta, e foi fumada com lenha de azinho.

Pensada para quem valoriza produtos de excelência, a charcutaria Signature Continente Seleção destaca-se por critérios rigorosos de produção e seleção. A escolha das matérias-primas nacionais, as receitas exclusivas, o tempo de cura e as características das raças utilizadas são alguns dos fatores que contribuem para a diferenciação desta gama e reforçam a aposta contínua do Continente em oferecer opções de qualidade superior para a mesa de toda a gente.

Num verão em que as refeições descontraídas, os finais de tarde entre amigos e as tábuas de petiscos são para partilhar, o reconhecimento internacional destes produtos promete uma verdadeira experiência gastronómica digna de estrelas. O Presunto Porco Preto Bolota Signature e a Chouriça Signature revelam-se a companhia perfeita para os amantes de charcutaria - porque quando um produto é aprovado pelos maiores especialistas do mundo, não passará certamente despercebido à mesa.

O Presunto Porco Preto Bolota Signature, a Chouriça Signature, e outros produtos da gama Signature Continente Seleção, encontram-se disponíveis nas lojas Continente e no Continente Online.