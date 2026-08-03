O Barato Sai Caro: A epidemia silenciosa dos transplantes capilares 'low cost'

A procura pela imagem perfeita massificou as cirurgias capilares, mas o sonho esbarra frequentemente numa linha frontal artificial ou numa zona dadora destruída. O transplante capilar deixou de ser um procedimento reservado a poucos, impulsionado pela evolução das técnicas e pela busca legítima de soluções definitivas para a calvície. No entanto, esta popularidade esconde um lado sombrio. Hoje, cada vez mais pacientes cruzam as portas de clínicas de renome, como a Clínica LHR, não para realizar o seu primeiro transplante, mas em desespero à procura de quem consiga corrigir cirurgias mal executadas, muitas vezes realizadas em contextos low cost com pouca avaliação médica e expectativas irrealistas.



Gonçalo Gouveia e Catarina Nunes / Clínica LHR ©️ 1

É urgente esclarecer que o problema crónico destas ofertas não reside apenas no preço. O verdadeiro risco instala-se quando o valor reduzido se traduz em consultas apressadas, equipas inexperientes, procedimentos em grande volume e total ausência de planeamento individualizado. Embora seja minimamente invasivo, um transplante exige um diagnóstico médico rigoroso e uma visão estética a longo prazo. Uma má execução traz perigos que vão muito além da estética, aumentando a probabilidade de infeções, inflamações prolongadas, cicatrizações irregulares, perda de folículos e compromisso irreparável da zona dadora. O paciente chega-nos quase sempre fragilizado emocionalmente, sentindo que desperdiçou tempo, dinheiro e esperança num resultado que falhou redondamente as promessas.

Saber intervir e corrigir um transplante malsucedido é um desafio clínico consideravelmente mais complexo do que o procedimento inicial. Exige do especialista a capacidade de avaliar meticulosamente o que ainda pode ser salvo, redesenhar linhas frontais demasiado artificiais ou baixas e decidir sobre a necessidade de remover ou redistribuir enxertos implantados com ângulos incorretos. Lida-se também com zonas de densidade insuficiente e cicatrizes visíveis, exigindo honestidade para explicar ao paciente que nem tudo pode ser prometido e nem tudo deve ser feito. Um plano de resgate sério envolve gerir expectativas com cuidado, estabilizar a queda e planear a correção de forma faseada.

A recomendação clínica manda aguardar entre 9 a 12 meses após a primeira intervenção para avaliar o resultado definitivo, embora sinais evidentes de falhas técnicas justifiquem uma avaliação especializada precoce. Esta crescente procura por correções prova-nos que a decisão de avançar não deve apoiar-se no preço ou em fotografias de redes sociais. Deve basear-se na segurança, na experiência da equipa médica e num diagnóstico transparente. Na Clínica LHR, sabemos o peso que o cabelo tem na autoestima. Prevenir continua a ser a melhor decisão porque a verdadeira qualidade num transplante não está apenas em colocar fios de cabelo, mas sim em saber exatamente onde, como, quantos e porquê.