KSB fornece 44 bombas para novos hotéis Eurostars em Lisboa

Os hotéis Eurostars Universal Lisboa, de cinco estrelas, e o Ikonik Lisboa, de três estrelas, localizados no Parque das Nações, foram inaugurados no fim do ano passado.

Ambos os hotéis são tematizados, para prestar homenagem à história e à cultura da capital que os acolhe, e têm como objetivo converter-se numa referência na comemoração de eventos na capital portuguesa.

Estes dois hotéis possuem mais de 800 m² de salas com capacidade para acolher eventos de até 1.000 pessoas.





O Eurostars Universal Lisboa 5 estrelas é um hotel de 'design', com uma oferta de 189 quartos, ideal tanto para viagens de negócios como para turismo, enquanto o Ikonik Lisboa tem um espírito moderno e funcional, com 230 quartos.

A KSB forneceu, para estes dois grandes projetos:

18 hidropressores para abastecimento da rede de distribuição de água, com controlo e motores de alta eficiência energética e certificação para consumo humano. 4 bombas submersíveis para águas de lavagem e 4 bombas de instalação a seco para águas residuais domésticas.

Uma central supressora de incêndios de acordo com as normas Europeias, equipada com dois motores elétricos de 90 kW de elevada eficiência energética. 9 bombas circuladoras para água quente e água fria, do tipo monobloco, também com controlo e motores de alta eficiência energética. Estas bombas, além de elevadíssimos rendimentos hidráulicos, têm velocidades de rotação iguais ou inferiores a 3000 rpm, o que permite uma maior longevidade do equipamento e um funcionamento mais silencioso.

Por último, 9 bombas circuladoras para retorno de aquecimento sanitário, do tipo rotor imerso, em materiais de elevada resistência à temperatura e corrosão.

A KSB é um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, EDP, Petrogal, Sonae, edifícios, hotéis, hospitais, etc).

Em 2021 o Grupo KSB (Alemanha) comemora 150 anos de existência, um recorde difícil de igualar, e fabrica em Portugal 4 milhões de Euros por ano, também um recorde na sua área de actividade. A KSB Bombas e Válvulas SA está presente em Portugal há 49 anos.