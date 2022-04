Já são conhecidos os finalistas da 4ª edição dos Heróis PME

As mais lidas

A Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, anuncia os finalistas da 4.ª edição dos Prémios Heróis PME nas categorias Heróis PME, Sustentabilidade e Transformação Digital. Esta edição, a mais concorrida de sempre, teve como objetivo de premiar a visão, a coragem e a capacidade de inovação das PME portuguesas que ultrapassam as adversidades e inspiram outros empresários a dar o salto. O grande vencedor será conhecido numa gala a realizar a 25 de maio.

"Nesta edição superámos o recorde de candidaturas recebidas e ficámos a conhecer PME com ótimas histórias de superação e capacidade de inovação nas três categorias. Para apurar os finalistas tivemos por base o nível de heroísmo, o impacto social e a capacidade inspiracional, condições fundamentais para prosperar nos vários setores e ultrapassar estas dificuldades acrescidas pela pandemia", afirma Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting.

Numa edição em que Porto, Lisboa e Braga foram os distritos com mais candidatos, chegamos à reta final com sete distritos representados (Lisboa – 5 nomeações; Braga – 4 nomeações; Aveiro – 3 nomeações; Coimbra, Porto, Santarém e Setúbal – 1 nomeação). Entre os setores de atividade, os Serviços destacam-se com sete nomeações, seguidos da Indústria (3 nomeações), Comércio e Restauração (2 nomeações), Tecnologias de Informação e Outros (1 nomeação cada).

Na categoria de Heróis PME, os nomeados são: a cadeia de ginásios Fitness UP, a empresa têxtil ForTeams Lab, o restaurante Ingrediente Magnético - D'Bacalhau, a produtora de sistemas de automatização Motorline Electrocelos, S.A., a EAD - Empresa de Arquivo de Documentação, S.A., o portal de literacia financeira Doutor Finanças, o gestor de restaurantes Marques, Lda., a tecnológica Yelco, a consultora de desenvolvimento sustentável Sair da Casca, e a Campilusa, empresa que atua no comércio de autocaravanas e acessórios.

Os nomeados na categoria Sustentabilidade são: a empresa de desenvolvimento de soluções de software Plakonet Tecnologias de Informação, Lda., a produtora de produtos alimentares Mendes Gonçalves, S.A., e a tecnológica Yelco. Na categoria Transformação Digital, estão nomeados: a comerciante de materiais de construção Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda., a fabricante de etiquetas e rótulos Altronix, e o portal de literacia financeira Doutor Finanças.

Lançada em 2016, esta iniciativa da Yunit Consulting tem vindo a divulgar e premiar as melhores histórias de inovação e empreendedorismo em Portugal, servindo muitas vezes como propulsor para voos mais altos de empresas com boas ideias, mas a quem falta o apoio certo para as transformar em realidade.

A 4.ª edição dos Prémios Heróis PME conta com o apoio da VICTORIA Seguros, SoftFinança, Caixa Geral de Depósitos, SAGE, Grosvenor House of Investments, PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, OKsofás e Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.