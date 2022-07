ISG promove mais uma edição da Pós Graduação em Gestão

Pós-graduação em Gestão do ISG, destacada no mercado nacional

A Pós-graduação em Gestão do ISG, destacada no mercado nacional pela experiência comprovada do corpo docente, é uma via essencial para o desenvolvimento e aprofundamento especializado de competências em gestão, satisfazendo as legítimas aspirações de atuais e futuros gestores e/ou Empresários.

Este Curso visa o desenvolvimento de conhecimentos técnicos e comportamentais na área da gestão adequadas à realidade competitiva e em constante mutação, que carateriza o meio empresarial. Esta formação académica complementar é caracterizada por uma articulação entre a profissionalização, pesquisa e aplicação.

Os Participantes da pós-graduação desenvolverão as seguintes competências: Atualização e desenvolvimento dos conhecimentos necessários ao comércio internacional e internacionalização de empresas; Compreensão da atualidade da Economia portuguesa no contexto Europeu e de Globalização, com possibilidade de alavancar oportunidades e reduzir debilidades no contexto empresarial e atualização de novas metodologias e ferramentas nas várias áreas do conhecimento da Gestão.

Com a coordenação científica dos Professores Doutores Miguel Varela e José Alberto Lopes Costa, respetivamente Diretor do ISG e Investigador e Docente do ISG, o Curso está previsto arrancar a 15 de novembro de 2022. Com uma duração de oito meses e um total de 168 horas, realizar-se-á em horário pós laboral, às terças e quintas, das 18h30 às 23h00, em formato presencial e/ou on-line.

Informações detalhadas em https://www.isg.pt/pg-em-gestao-2/

ENTIDADE ORGANIZADORA:





O ISG – Instituto Superior de Gestão (Business & Economics School), impõe-se, desde 1978, como uma Escola de referência, no contexto do ensino da gestão em Portugal. Foi a primeira Business School surgida em Portugal e destaca-se pelo carácter inovador da sua formação multidisciplinar. Centra a sua actividade numa maior aproximação ao meio empresarial, através de parcerias com Empresas nacionais e estrangeiras, quer ao nível do ensino e da formação graduada e pós-graduada, quer ao nível da formação de executivos. No ISG considera-se que a ligação ao mercado empresarial, seja através da formação especializada, seja pela prestação de serviços nas áreas das ciências económicas e empresariais, representa uma mais-valia, que associa o know-how dos seus docentes e investigadores à realidade empresarial, mantendo o enfoque numa componente científica, que se aplica a outras formas de conhecimento, cada vez mais profissionalizantes e focalizadas nas ópticas da investigação científica, incluindo nos contextos da investigação científica aplicada.