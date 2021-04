ISG e Logistel lançam altos estudos de transportes para a alta direção

O ISG – INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO (Business & Economics School), conjuntamente com a LOGISTEL, SA vai realizar o CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE TRANSPORTES, a decorrer entre 18 de maio e 6 de julho de 2021.

A globalização e a internacionalização das Economias, dos Países e das Empresas estão na base do desenvolvimento acelerado dos Transportes como resposta às necessidades de mobilidade das pessoas e dos bens. Os empresários, os altos dirigentes da administração pública, de empresas e de outras organizações ligadas aos transportes, à mobilidade e à logística enfrentam enormes desafios e têm que ajustar, em permanência, a estratégia das suas organizações aos processos de desenvolvimento em curso, necessitando, também, de atualizar constantemente os seus conhecimentos para acompanhar as evoluções em curso e as que se perspetivam.

É neste contexto que surge o CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE TRANSPORTES, com uma duração de 39 horas, ministradas em regime pós-laboral, às terças e quintas, em formato e-learning, com um corpo docente de excelência, integrando alguns dos maiores especialistas a nível nacional em matéria de transportes, mobilidade e logística.

O Curso de Altos Estudos de Transportes tem como objetivo proporcionar aos participantes reflexões aprofundadas e uma informação/formação multidisciplinar em mobilidade, transportes e logística, através de docentes de excelência, que lhes transmitam princípios estratégicos, conceitos fundamentais, metodologias e ferramentas necessárias para o exercício das suas funções, num contexto de mudança e de crescente complexidade; Transmitir aos participantes uma visão sistémica da mobilidade, dos transportes e da Logística, que lhes permitam compreender as interações e as sinergias entre o sector dos transportes, as atividades conexas, o território, o ambiente e a energia, e dotar os participantes da capacidade de conceberem e de implementarem estratégias e políticas de mobilidade, de transportes e logística, de avaliarem cenários de decisão e tomarem opções fundamentadas que contribuam para o aumento do desempenho e da eficiência das suas organizações, e, simultaneamente, para o aumento dos níveis e padrões de qualidade dos serviços de mobilidade, transportes e logística.

Dirigido a Empresários, Altos Dirigentes e Quadros Superiores da administração pública, de empresas e de outras organizações, das áreas da mobilidade, da logística e dos transportes, o Curso contará na sua Comissão Executiva, por parte do ISG com Carlos Paz, Engenheiro Mecânico, Economista, Doutorando em Gestão, Professor do ISG e Consultor Internacional em Gestão Estratégica, Logística e Transportes e por parte da Logistel, SA com Maria Constantina Baptista, Diretora de Educação e Formação da Logistel, SA, Licenciada em Finanças, ex-Responsável pela Formação dos Caminhos de Ferro Portugueses e de várias outras empresas do Setor.

A sessão de Abertura a ter lugar no dia 18 de maio, contará com a presença de Ana Paula Vitorino, Ex-Membro de Vários Governos de Portugal nas áreas do Mar, das Infraestruras e dos Sistemas Logísticos e de Transportes, Professora Universitária e Especialista em Mobilidade Transportes e Logística; Miguel Varela, Doutorado em Economia, Professor Catedrático, Diretor e Presidente do Conselho Técnico e Científico do ISG; Luís Filipe da Conceição Pereira, Economista, ex-Membro de vários Governos de Portugal, ex-Presidente do Conselho Económico e Social, de Portugal, ex-Presidente de várias empresas públicas e privadas, ex-Presidente do Instituto Superior de Transportes, de Portugal, Professor Universitário e Administrador da Logistel e com Nuno Ribeiro da Silva, Alto Dirigente de grandes Empresas, e na atualidade, Presidente da ENDESA Portugal.

A sessão de Encerramento subordinada ao tema "Os Desafios nas Infraestruturas e nos Sistemas Logísticos e de Transportes e a Competitividade Nacional e Internacional da Economia Portuguesa", contará com a presença de António Costa Silva, Professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, doutorado pela mesma Instituição e pelo Imperial College, atual Presidente da Comissão Executiva do Grupo PARTEX OIL AND GAS, responsável pela elaboração do Documento Estratégico da Economia Portuguesa, encomendado pelo Governo, após a Pandemia da COVID-19; Eduardo Peralta Feio, Presidente do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP; Luís Cabaço Martins, Presidente da ANTROP – Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros; Tomaz Leiria Pinto, Presidente da ADFERSIT - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes; Manuel Ferreira Caetano, Presidente da Logistel, SA e Administrador do ISG – Instituto Superior de Gestão.

Este Curso assume-se como inovador no sector da mobilidade, da logística e dos transportes e enquadra-se na oferta formativa da área de Formação Avançada do ISG e da Logistel.

Informações detalhadas em www.isg.pt

ENTIDADES ORGANIZADORAS





O ISG – Instituto Superior de Gestão (Business & Economics School) impõe-se, desde 1978, como uma Escola de referência, no contexto do ensino da gestão em Portugal. Foi a primeira Business School surgida em Portugal e destaca-se pelo carácter inovador da sua formação multidisciplinar. Centra a sua atividade na aproximação ao meio empresarial, através de parcerias com Empresas nacionais e estrangeiras, quer ao nível do ensino e da formação graduada e pós-graduada, quer ao nível da formação de executivos, da investigação aplicada e da consultoria. No ISG | Business & Economics School considera – se que a ligação ao meio empresarial, seja através da formação especializada, seja pela prestação de serviços nas áreas das ciências económicas e empresariais, representa uma mais valia, que associa o know-how dos seus docentes e investigadores à realidade empresarial, mantendo o enfoque numa componente científica, que se aplica a outras formas de conhecimento, cada vez mais profissionalizantes e focalizadas nas óticas da investigação científica aplicada.

A Logistel, SA é uma Sociedade Anónima, de que são accionistas o Grupo Barraqueiro, a TAAG – Linhas Aéreas de Angola, o ISG | Business & Economics School, a Atlanta, Lda. e um Grupo de personalidades prestigiadas com know-how reconhecido, nos âmbitos da Logística, dos Transportes e das Comunicações. Tem sido distinguida ao longo de diferentes anos com o estatuto de Empresa Líder e com o estatuto de empresa de excelência pelo Ministério da Economia, através do IAPMEI em parceria com o Turismo de Portugal IP e com sete dos maiores Bancos que operam em Portugal.