IPAM inaugura novo campus em Lisboa e lança debate sobre o futuro do marketing, negócios e tecnologia

O IPAM
inaugurou hoje, oficialmente, o seu novo campus em Lisboa, localizado na
Lispolis, assinalando uma etapa estratégica na sua evolução enquanto hub
dedicado ao Marketing e Business. A cerimónia marcou o reforço do
posicionamento Marketing Leads Business e a ligação da instituição a um dos
principais polos empresariais e tecnológicos da cidade.
A sessão de
abertura contou com a presença de Cláudia Sarrico, Secretária de Estado do
Ensino Superior, e de Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, que destacaram
a relevância do novo campus para a modernização do ensino superior e para a
aproximação ao tecido empresarial.
Na sua intervenção, Cláudia Sarrico, Secretária de Estado do Ensino
Superior, destacou que "o
IPAM tem-se afirmado, ao longo de mais de quatro décadas, como uma instituição
dinâmica e atenta às transformações da sociedade, destacando-se pela sua
capacidade de atrair novos públicos e promover a aprendizagem ao longo da vida.
O Governo reconhece o papel estruturante do ensino superior privado, que acolhe
cerca de um quinto dos estudantes do ensino superior em Portugal e tem
demonstrado uma agilidade fundamental na resposta às exigências do mercado de
trabalho. Estamos empenhados em reformas legislativas que removam barreiras e
promovam sinergias entre os setores público e privado, garantindo sempre
padrões exigentes de rigor académico para que Portugal se consolide como uma
referência internacional de qualidade, onde a diversidade institucional seja
encarada como uma mais-valia.”
"Hoje
inauguramos um novo campus em Lisboa, mas acima de tudo assumimos publicamente
uma nova visão sobre o futuro do marketing, dos negócios e da educação. Este
espaço não foi pensado para ser meramente um edifício novo, mas sim uma
infraestrutura ao serviço de um modelo académico diferente, onde o marketing
lidera o pensamento estratégico e a aprendizagem acontece em contacto
permanente com o mercado real. O IPAM não quer apenas acompanhar o mercado, procuramos
entendê-lo e antecipar as transformações da sociedade, preparando os nossos
estudantes para criarem valor no mundo das empresas em 2030 e no futuro”, afirmou Daniel Sá, Diretor
Executivo do IPAM.
Após a
abertura institucional, teve lugar o debate sob o tema “Marketing, Negócios
e Tecnologia no Futuro”, que reuniu quatro líderes de referência:
·
António Fuzeta da Ponte, Brand and Communication Senior VP
da NOS
·
Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio
·
Bernardo Ferrão, diretor de Informação da SIC e SIC Notícias
·
Pedro Tavares, ex-secretário de Estado da Justiça e CEO da
GovHorizon
No painel,
moderado por Marta Bicho, Diretora do IPAM Lisboa, os quatro
intervenientes ofereceram visões complementares sobre o futuro das marcas e da
tecnologia. Roberta Medina deu o mote humano ao debate, defendendo que "nós
somos seres humanos, nós não somos números" e que as marcas devem
ser construídas como alguém que as pessoas possam admirar e com quem se
identifiquem emocionalmente. Em concordância António Fuzeta da Ponte
reforçou esta necessidade de proximidade através da escuta ativa, sublinhando
que para trabalhar uma marca é preciso usar a proporção de "dois
ouvidos e uma boca", ao mesmo tempo que alertou para que a
obsessão pela performance não se torne uma dependência prejudicial. No que toca
aos media, Bernardo Ferrão admitiu que "o jornalismo está a
informar e às vezes a informação inflama" devido à elevada
polarização e fragmentação dos públicos, mas reiterou que um negócio sólido é a
base para um jornalismo independente. Pedro Tavares classificou a
Inteligência Artificial como a maior revolução "desde a revolução
industrial", sustentando que o papel dos líderes e dos profissionais
do futuro passará pela "capacidade crítica" e pelo foco
no "porquê", e não apenas no domínio instrumental das
ferramentas.
O debate explorou
também a transformação profunda que tem marcado o ensino superior, a evolução
da relação entre marcas e consumidores, o papel estratégico do marketing na
competitividade das organizações e a interação cada vez mais dinâmica entre
comunicação, media e opinião pública, num contexto acelerado pela disrupção
tecnológica.
Marta Bicho concluiu o debate afirmando que “através
do conceito de 'Marketing Lead Business', estamos a preparar uma nova geração
de líderes que compreende que as organizações mais relevantes são aquelas
orientadas pelo cliente, informadas por dados e suportadas por uma visão
estratégica clara. Por estarem no centro desta convergência entre negócio,
tecnologia e comportamento humano, os CMO são os profissionais melhor
preparados para os desafios da liderança moderna. No IPAM, não formamos apenas
especialistas para o presente, estamos a formar os decisores do futuro e os
próximos CEO, capacitados para antecipar mudanças e criar valor num mundo que
ainda não está definido.”
Com mais de 40
anos de história, o IPAM apresentou esta inauguração como um marco para o
futuro da instituição, reforçando a ampliação da sua oferta formativa nas áreas
de marketing, negócios e tecnologia e consolidando um modelo educativo mais
próximo das empresas e dos desafios reais do mercado. A instalação na Lispolis
reforça esta estratégia, integrando a escola num ecossistema empresarial e
inovador de elevada relevância para a cidade de Lisboa.
O IPAM lidera o ensino do Marketing em
Portugal há mais de 40 anos, sendo a Marketing Business School que se dedica ao
desenvolvimento de líderes de negócio capazes de criar visões estratégicas de
sucesso num mundo em constante evolução. Com uma oferta educativa completa de
Licenciaturas, Mestrados, Cursos Técnicos Superiores Profissionais e Formação
de Executivos nas áreas do Marketing, Negócios e Tecnologia, disponível através
dos seus campus no Porto, em Lisboa ou 100% Online, o IPAM destaca-se pelo seu
modelo académico imersivo e inovador com forte ligação ao mercado, em que os
estudantes desenvolvem soluções para desafios reais de empresas nacionais e
internacionais em cerca de 85% das unidades curriculares, potenciando a sua
empregabilidade em qualquer parte do mundo.