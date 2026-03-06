IPAM inaugura novo campus em Lisboa e lança debate sobre o futuro do marketing, negócios e tecnologia

O IPAM inaugurou hoje, oficialmente, o seu novo campus em Lisboa, localizado na Lispolis, assinalando uma etapa estratégica na sua evolução enquanto hub dedicado ao Marketing e Business. A cerimónia marcou o reforço do posicionamento Marketing Leads Business e a ligação da instituição a um dos principais polos empresariais e tecnológicos da cidade.

A sessão de abertura contou com a presença de Cláudia Sarrico, Secretária de Estado do Ensino Superior, e de Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, que destacaram a relevância do novo campus para a modernização do ensino superior e para a aproximação ao tecido empresarial.

Na sua intervenção, Cláudia Sarrico, Secretária de Estado do Ensino Superior, destacou que "o IPAM tem-se afirmado, ao longo de mais de quatro décadas, como uma instituição dinâmica e atenta às transformações da sociedade, destacando-se pela sua capacidade de atrair novos públicos e promover a aprendizagem ao longo da vida. O Governo reconhece o papel estruturante do ensino superior privado, que acolhe cerca de um quinto dos estudantes do ensino superior em Portugal e tem demonstrado uma agilidade fundamental na resposta às exigências do mercado de trabalho. Estamos empenhados em reformas legislativas que removam barreiras e promovam sinergias entre os setores público e privado, garantindo sempre padrões exigentes de rigor académico para que Portugal se consolide como uma referência internacional de qualidade, onde a diversidade institucional seja encarada como uma mais-valia.”

"Hoje inauguramos um novo campus em Lisboa, mas acima de tudo assumimos publicamente uma nova visão sobre o futuro do marketing, dos negócios e da educação. Este espaço não foi pensado para ser meramente um edifício novo, mas sim uma infraestrutura ao serviço de um modelo académico diferente, onde o marketing lidera o pensamento estratégico e a aprendizagem acontece em contacto permanente com o mercado real. O IPAM não quer apenas acompanhar o mercado, procuramos entendê-lo e antecipar as transformações da sociedade, preparando os nossos estudantes para criarem valor no mundo das empresas em 2030 e no futuro”, afirmou Daniel Sá, Diretor Executivo do IPAM.

Após a abertura institucional, teve lugar o debate sob o tema “Marketing, Negócios e Tecnologia no Futuro”, que reuniu quatro líderes de referência:

· António Fuzeta da Ponte, Brand and Communication Senior VP da NOS

· Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio

· Bernardo Ferrão, diretor de Informação da SIC e SIC Notícias

· Pedro Tavares, ex-secretário de Estado da Justiça e CEO da GovHorizon

No painel, moderado por Marta Bicho, Diretora do IPAM Lisboa, os quatro intervenientes ofereceram visões complementares sobre o futuro das marcas e da tecnologia. Roberta Medina deu o mote humano ao debate, defendendo que "nós somos seres humanos, nós não somos números" e que as marcas devem ser construídas como alguém que as pessoas possam admirar e com quem se identifiquem emocionalmente. Em concordância António Fuzeta da Ponte reforçou esta necessidade de proximidade através da escuta ativa, sublinhando que para trabalhar uma marca é preciso usar a proporção de "dois ouvidos e uma boca", ao mesmo tempo que alertou para que a obsessão pela performance não se torne uma dependência prejudicial. No que toca aos media, Bernardo Ferrão admitiu que "o jornalismo está a informar e às vezes a informação inflama" devido à elevada polarização e fragmentação dos públicos, mas reiterou que um negócio sólido é a base para um jornalismo independente. Pedro Tavares classificou a Inteligência Artificial como a maior revolução "desde a revolução industrial", sustentando que o papel dos líderes e dos profissionais do futuro passará pela "capacidade crítica" e pelo foco no "porquê", e não apenas no domínio instrumental das ferramentas.

O debate explorou também a transformação profunda que tem marcado o ensino superior, a evolução da relação entre marcas e consumidores, o papel estratégico do marketing na competitividade das organizações e a interação cada vez mais dinâmica entre comunicação, media e opinião pública, num contexto acelerado pela disrupção tecnológica.

Marta Bicho concluiu o debate afirmando que “através do conceito de 'Marketing Lead Business', estamos a preparar uma nova geração de líderes que compreende que as organizações mais relevantes são aquelas orientadas pelo cliente, informadas por dados e suportadas por uma visão estratégica clara. Por estarem no centro desta convergência entre negócio, tecnologia e comportamento humano, os CMO são os profissionais melhor preparados para os desafios da liderança moderna. No IPAM, não formamos apenas especialistas para o presente, estamos a formar os decisores do futuro e os próximos CEO, capacitados para antecipar mudanças e criar valor num mundo que ainda não está definido.”

Com mais de 40 anos de história, o IPAM apresentou esta inauguração como um marco para o futuro da instituição, reforçando a ampliação da sua oferta formativa nas áreas de marketing, negócios e tecnologia e consolidando um modelo educativo mais próximo das empresas e dos desafios reais do mercado. A instalação na Lispolis reforça esta estratégia, integrando a escola num ecossistema empresarial e inovador de elevada relevância para a cidade de Lisboa.

Sobre o IPAM

O IPAM lidera o ensino do Marketing em Portugal há mais de 40 anos, sendo a Marketing Business School que se dedica ao desenvolvimento de líderes de negócio capazes de criar visões estratégicas de sucesso num mundo em constante evolução. Com uma oferta educativa completa de Licenciaturas, Mestrados, Cursos Técnicos Superiores Profissionais e Formação de Executivos nas áreas do Marketing, Negócios e Tecnologia, disponível através dos seus campus no Porto, em Lisboa ou 100% Online, o IPAM destaca-se pelo seu modelo académico imersivo e inovador com forte ligação ao mercado, em que os estudantes desenvolvem soluções para desafios reais de empresas nacionais e internacionais em cerca de 85% das unidades curriculares, potenciando a sua empregabilidade em qualquer parte do mundo.

Para mais informações sobre o IPAM: www.ipam.pt