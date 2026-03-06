Abertas as candidaturas ao programa “Rede Recicla +”



Candidaturas ao Rede Recicla+ para acelerar a reciclagem de embalagens de vidro até 1 de maio

· Está de volta o programa de financiamento de ações de comunicação, sensibilização e educação para Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos (SGRU), Municípios e Empresas Municipais, agora denominado “Rede Recicla +”

· Nesta edição, a SPV disponibiliza 700 mil euros para financiar ações com foco nas embalagens de vidro, dirigidas ao canal HORECA

· Entidades podem submeter as suas candidaturas até dia 1 de maio.

A Sociedade Ponto Verde (SPV) lança uma nova edição do programa de financiamento de ações de comunicação, sensibilização e educação para Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), Municípios e Empresas Municipais, agora designado “Rede Recicla+”. Além de promover o bom funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem (SIGRE), esta iniciativa visa fomentar o trabalho colaborativo, garantindo a cooperação e implementação de ações locais de comunicação e sensibilização em parceria com estas entidades. As candidaturas podem ser submetidas até ao próximo dia 1 de maio. Mais informações aqui.

Para esta edição, a SPV disponibiliza um total de 700.000€ para financiamento das ações, até um máximo de 50.000 por candidatura. Mantém-se o foco em iniciativas que promovam a recolha seletiva de embalagens de vidro, nomeadamente no canal HORECA. O vidro é o material que precisa de aumentar significativamente a participação no processo de reciclagem de embalagens, num contributo para o País alcançar a atual meta de reciclagem - 65% de reciclagem de embalagens colocadas no mercado.

O programa “Rede Recicla+”, a nova designação do “Juntos a Reciclar++”, tem vindo a registar, nos últimos anos, um crescimento significativo no número de ações implementadas pelos SGRU, Municípios e Empresas Municipais com recurso ao financiamento da SPV: entre 2024 e 2025, o volume de candidaturas apoiadas cresceu 50%.

A SPV reforça, através deste programa, o seu papel junto dos parceiros. Esta colaboração, que privilegia uma comunicação consistente e o alinhamento das mensagens, permite trabalhar de forma próxima com as comunidades locais, implementando ações que gerem resultados mensuráveis e que sejam adequadas às especificidades de cada território.

A transição para a nova marca, “Rede Recicla+”, está alinhada com o recente rebranding e posicionamento da SPV. Espelha uma cultura de maior proximidade, a consolidação de uma rede colaborativa onde todos os intervenientes trabalham para um propósito comum. Uma mudança assente na união e na crença de que o sucesso futuro reside na capacidade de colaborar e crescer em rede.

“Este programa é dos mais estratégicos para a SPV e, por isso, agora sob a designação “Rede Recicla+”, vamos continuar a trabalhar, em proximidade, com os SGRU e os Municípios. Queremos apoiá-los na implementação das suas ações, com o objetivo muito concreto de conseguirmos, em conjunto, acelerar a reciclagem de embalagens de vidro. É essencial estarmos no terreno, junto dos cidadãos e de setores de atividade específicos como o canal HORECA, a sensibilizar e a incentivar para haja uma maior participação neste processo pois, só com todos, o País conseguirá alcançar as metas da reciclagem de embalagens,” afirma a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.

O incumprimento das metas de reciclagem em 2025 reforça a urgência da implementação deste tipo de programas. Mesmo com um investimento histórico de 212 milhões de euros, mais 90 milhões que em 2024, Portugal registou uma taxa de retoma de 60.2%, ficando aquém da meta de 65% de recolha seletiva de embalagens. Fica claro que o modelo vigente não é suficiente, e que por isso é indispensável continuar a investir em soluções que contribuam para que estas sejam concretizadas.

Lisboa, 05 de março de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.

