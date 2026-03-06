Abertas as candidaturas ao programa “Rede Recicla +”

SPV volta a financiar ações de comunicação que promovam a recolha de embalagens de vidro
Candidaturas ao Rede Recicla+ para acelerar a reciclagem de embalagens de vidro até 1 de maio
·
Está de volta o
programa de financiamento de ações de comunicação, sensibilização e educação
para Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos (SGRU), Municípios e Empresas
Municipais, agora denominado “Rede Recicla +”
·
Nesta edição, a SPV disponibiliza
700 mil euros para financiar ações com foco nas embalagens de vidro, dirigidas
ao canal HORECA
·
Entidades podem
submeter as suas candidaturas até dia 1 de maio.
A Sociedade Ponto Verde (SPV) lança uma nova edição do programa
de financiamento de ações de comunicação, sensibilização e educação para
Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), Municípios e Empresas
Municipais, agora designado “Rede Recicla+”. Além de promover o bom
funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagem (SIGRE), esta iniciativa visa fomentar o trabalho colaborativo,
garantindo a cooperação e implementação de ações locais de comunicação e
sensibilização em parceria com estas entidades. As candidaturas podem ser
submetidas até ao próximo dia 1 de maio. Mais informações aqui.
Para esta edição, a SPV disponibiliza um total de 700.000€ para
financiamento das ações, até um máximo de 50.000 por candidatura. Mantém-se o
foco em iniciativas que promovam a recolha seletiva de embalagens de vidro,
nomeadamente no canal HORECA. O vidro é o material que precisa de aumentar
significativamente a participação no processo de reciclagem de embalagens, num
contributo para o País alcançar a atual meta de reciclagem - 65% de reciclagem
de embalagens colocadas no mercado.
O programa “Rede Recicla+”, a nova designação do “Juntos a
Reciclar++”, tem vindo a registar, nos últimos anos, um crescimento
significativo no número de ações implementadas pelos SGRU, Municípios e Empresas
Municipais com recurso ao financiamento da SPV: entre 2024 e 2025, o volume de
candidaturas apoiadas cresceu 50%.
A SPV reforça, através deste programa, o seu papel junto dos
parceiros. Esta colaboração, que privilegia uma comunicação consistente e o
alinhamento das mensagens, permite trabalhar de forma próxima com as
comunidades locais, implementando ações que gerem resultados mensuráveis e que
sejam adequadas às especificidades de cada território.
A transição para a nova marca, “Rede Recicla+”, está
alinhada com o recente rebranding e posicionamento da SPV. Espelha uma
cultura de maior proximidade, a consolidação de uma rede colaborativa onde
todos os intervenientes trabalham para um propósito comum. Uma mudança assente
na união e na crença de que o sucesso futuro reside na capacidade de colaborar
e crescer em rede.
“Este programa é dos mais estratégicos para a SPV e, por isso,
agora sob a designação “Rede Recicla+”, vamos continuar a trabalhar, em
proximidade, com os SGRU e os Municípios. Queremos apoiá-los na implementação das
suas ações, com o objetivo muito concreto de conseguirmos, em conjunto,
acelerar a reciclagem de embalagens de vidro. É essencial estarmos no terreno,
junto dos cidadãos e de setores de atividade específicos como o canal HORECA, a
sensibilizar e a incentivar para haja uma maior participação neste processo pois,
só com todos, o País conseguirá alcançar as metas da reciclagem de embalagens,”
afirma a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.
O incumprimento das metas de reciclagem em 2025 reforça a
urgência da implementação deste tipo de programas. Mesmo com um investimento
histórico de 212 milhões de euros, mais 90 milhões que em 2024, Portugal
registou uma taxa de retoma de 60.2%, ficando aquém da meta de 65% de recolha
seletiva de embalagens. Fica claro que o modelo vigente não é suficiente, e que
por isso é indispensável continuar a investir em soluções que contribuam para
que estas sejam concretizadas.
Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde
(SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através
do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num
forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania
ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável
pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens
resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os
na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para
melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.
Para reforçar a comunicação e
sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma
imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento
agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva
pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.