Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio regressa a Ferreira do Zêzere

De 6 a 29 de março, o concelho de Ferreira do Zêzere volta a celebrar os sabores autênticos da sua terra com mais uma edição do Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio, iniciativa que decorrerá nos restaurantes e cafés aderentes.



Ferreira do Zêzere promove festival gastronómico do lagostim e peixe do rio, de 6 a 29 de março

Este ano, o evento assume um formato exclusivamente gastronómico. Na sequência dos prejuízos provocados pela tempestade Kristin, que afetou significativamente o concelho desde o passado dia 28 de janeiro, não será possível realizar as atividades paralelas habitualmente integradas no programa, como showcookings, momentos de animação e espetáculos.

Uma edição de resiliência e apoio ao comércio local

A organização optou por manter o festival com o objetivo claro de apoiar os estabelecimentos de restauração ferreirenses e continuar a promover os produtos endógenos que distinguem a região, nomeadamente o lagostim e as várias espécies de peixe do rio, provenientes das águas do Zêzere.

Mais do que um evento gastronómico, esta edição assume-se como um gesto de resistência e união, num momento particularmente desafiante para o concelho. Ao longo do mês de março, residentes e visitantes poderão saborear pratos tradicionais e propostas criativas, valorizando a qualidade da matéria-prima local e o saber-fazer dos profissionais da restauração.

Consulte a listagem de aderentes e ementas: Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio 2026 — Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere