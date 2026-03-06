Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio regressa a Ferreira do Zêzere

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
De 6 a 29 de março, o concelho de Ferreira do Zêzere
volta a celebrar os sabores autênticos da sua terra com mais uma edição do
Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio, iniciativa que decorrerá nos
restaurantes e cafés aderentes.
Este ano, o evento assume um formato exclusivamente
gastronómico. Na sequência dos prejuízos provocados pela tempestade Kristin,
que afetou significativamente o concelho desde o passado dia 28 de janeiro, não
será possível realizar as atividades paralelas habitualmente integradas no
programa, como showcookings, momentos de animação e espetáculos.
Uma
edição de resiliência e apoio ao comércio local
A organização optou por manter o festival com o
objetivo claro de apoiar os estabelecimentos de restauração ferreirenses e
continuar a promover os produtos endógenos que distinguem a região,
nomeadamente o lagostim e as várias espécies de peixe do rio, provenientes das
águas do Zêzere.
Mais do que um evento gastronómico, esta edição
assume-se como um gesto de resistência e união, num momento particularmente
desafiante para o concelho. Ao longo do mês de março, residentes e visitantes
poderão saborear pratos tradicionais e propostas criativas, valorizando a
qualidade da matéria-prima local e o saber-fazer dos profissionais da
restauração.