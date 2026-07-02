Filme da Turismo Centro conquista Ouro em Los Angeles

“Em Verde Vivo” vence Ouro nos US International Awards e reforça estatuto entre os filmes turísticos mais premiados.
O filme
promocional “Em Verde Vivo”, da Turismo Centro de Portugal, conquistou a
medalha de Ouro nos US International Awards, um dos mais prestigiados festivais
internacionais dedicados ao turismo, comunicação corporativa e conteúdos
audiovisuais, integrado no circuito CIFFT – World Best Tourism Film Awards.
Esta distinção
reforça o percurso internacional de destaque da produção, que se afirma como um
dos filmes promocionais de turismo mais premiados de 2026. Em março, “Em Verde
Vivo” arrecadou a medalha de Ouro no Festival Internacional de Filmes de
Turismo do Japão, prova que abriu o circuito CIFFT deste ano. Poucos dias
depois, recebeu um prémio Platina nos MUSE Creative Awards, em Nova Iorque. Já
em maio, conquistou novo Ouro nos New York Festivals TV & Film Awards.
Desenvolvido na
sequência dos incêndios que atingiram a região Centro de Portugal em 2025, o
filme tem sido reconhecido pela sua abordagem humana e emocional, transmitindo
uma mensagem de esperança, regeneração e resiliência das comunidades e do
território.
Os US
International Awards distinguem anualmente algumas das melhores produções
audiovisuais do mundo nas áreas do turismo, comunicação institucional,
publicidade e corporate films, através da avaliação de um júri internacional
composto por especialistas da indústria criativa e audiovisual.
Com esta nova
conquista, “Em Verde Vivo” consolida a sua posição no ranking internacional do
circuito CIFFT, ocupando atualmente o segundo lugar na categoria Regiões de
Turismo, entre centenas de produções oriundas de destinos de todo o mundo.
Para Rui Ventura,
presidente da Turismo Centro de Portugal, “esta nova distinção confirma que o
Centro de Portugal tem sido capaz de comunicar com o mundo através de uma
mensagem emocional, conectada com o território e as suas pessoas. ‘Em Verde
Vivo’ representa a força de uma região que soube transformar a adversidade numa
narrativa inspiradora, capaz de tocar públicos internacionais e conquistar
reconhecimento global”.
Com conceção criativa e
produção da Lobby Films & Advertising e realização de Telmo Martins.
Filme da Turismo Centro conquista Ouro em Los Angeles