Filme da Turismo Centro conquista Ouro em Los Angeles

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O filme promocional “Em Verde Vivo”, da Turismo Centro de Portugal, conquistou a medalha de Ouro nos US International Awards, um dos mais prestigiados festivais internacionais dedicados ao turismo, comunicação corporativa e conteúdos audiovisuais, integrado no circuito CIFFT – World Best Tourism Film Awards.

Esta distinção reforça o percurso internacional de destaque da produção, que se afirma como um dos filmes promocionais de turismo mais premiados de 2026. Em março, “Em Verde Vivo” arrecadou a medalha de Ouro no Festival Internacional de Filmes de Turismo do Japão, prova que abriu o circuito CIFFT deste ano. Poucos dias depois, recebeu um prémio Platina nos MUSE Creative Awards, em Nova Iorque. Já em maio, conquistou novo Ouro nos New York Festivals TV & Film Awards.

Desenvolvido na sequência dos incêndios que atingiram a região Centro de Portugal em 2025, o filme tem sido reconhecido pela sua abordagem humana e emocional, transmitindo uma mensagem de esperança, regeneração e resiliência das comunidades e do território.

Os US International Awards distinguem anualmente algumas das melhores produções audiovisuais do mundo nas áreas do turismo, comunicação institucional, publicidade e corporate films, através da avaliação de um júri internacional composto por especialistas da indústria criativa e audiovisual.

Com esta nova conquista, “Em Verde Vivo” consolida a sua posição no ranking internacional do circuito CIFFT, ocupando atualmente o segundo lugar na categoria Regiões de Turismo, entre centenas de produções oriundas de destinos de todo o mundo.

Para Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, “esta nova distinção confirma que o Centro de Portugal tem sido capaz de comunicar com o mundo através de uma mensagem emocional, conectada com o território e as suas pessoas. ‘Em Verde Vivo’ representa a força de uma região que soube transformar a adversidade numa narrativa inspiradora, capaz de tocar públicos internacionais e conquistar reconhecimento global”.

Com conceção criativa e produção da Lobby Films & Advertising e realização de Telmo Martins.