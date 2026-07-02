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INOVAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES MARCAM A PRÓXIMA EDIÇÃO DO MAIOR EVENTO NACIONAL DE SEGURANÇA E DEFESA

16:23
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O SEGUREX – Salão Internacional da Proteção, Segurança e Defesa, regressa à FIL de 20 a 22 de outubro, consolidando-se como o principal ponto de encontro para empresas, profissionais e decisores do sector da Proteção, Segurança e Defesa, reunindo os principais players nacionais e internacionais. numa plataforma estratégica de negócios, inovação e networking. 

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Com a aposta crescente em tecnologia e inovação, o SEGUREX irá dar palco às empresas que dos setores representados, possibilitando a organização e participação em apresentações temáticas e realização de demonstrações de soluções, produtos e equipamentos inovadores e de última geração. Estas iniciativas proporcionarão aos visitantes experiências práticas e atuais sobre o futuro da segurança em Portugal e na Europa. 

 

“A edição de 2026 irá reforçar o posicionamento do SEGUREX como espaço de inovação e cooperação no sector da segurança e defesa, permitindo às empresas apresentar soluções pioneiras e aproximar-se de decisores estratégicos,” afirma José Paulo Pinto, Gestor Coordenador do SEGUREX. 

 

O evento contará com a participação de empresas nacionais e internacionais, entidades públicas, organismos institucionais e associações, consolidando o SEGUREX como o maior e mais completo encontro profissional do sector em Portugal. 

 

A última edição, em 2025, contou com mais de uma centena de expositores, registando ainda um crescimento de 30% no número de visitantes profissionais face à edição anterior. Estes dados refletem o interesse crescente por parte dos diferentes players, consolidando o evento como o encontro profissional do sector em Portugal, com forte envolvimento institucional e oportunidades significativas de networking e negócios 

As inscrições para a participação das empresas já estão a decorrer e mais informação pode ser consultada em www.segurex.fil.pt 

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