Coimbra dá as boas-vindas à primeira CUPRA Garage

Foi este fim de semana que a Leiribéria abriu as portas do novo espaço SEAT e CUPRA

A Leiribéria, concessionário pertencente ao Grupo AMCONFRARIA e que representa as marcas espanholas SEAT e CUPRA, deu mais um passo com a renovação do espaço em Eiras, Coimbra.

Foi no passado dia 8 de abril que a Leiribéria abriu as portas do novo espaço que conta com duas áreas distintas, uma para cada marca.

O evento de Inauguração contou com a presença de convidados variados, com especial destaque para os representantes da SIVA Portugal.

Para marcar a reabertura, a Leiribéria organizou um fim de semana de Portas Abertas, dias 9 a 10 de abril, que permitiu aos visitantes conhecer e testar toda a Gama SEAT e CUPRA. Os modelos mais recentes foram os mais requisitados pelo público.

Em relação à CUPRA, o último modelo é o CUPRA Born, o primeiro 100% elétrico da marca que faz furor pelo seu estilo desportivo, inovador e sustentável.

Na SEAT, o interesse foi no SEAT Tarraco, o novo SUV da marca com capacidade para 7 lugares verdadeiramente versáteis. Este é um modelo perfeito para famílias que não têm medo de ir mais além.

