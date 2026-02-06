Clan lança campanha que celebra o lado humano e o valor de cada emprego

O Clan, empresa de referência na gestão de recursos humanos, lança hoje um filme publicitário que é a peça central de uma campanha estratégica para reforçar a sua abordagem humanizada ao mercado de trabalho, sob o claim “Todos precisamos de um Clan”.



Campanha Clan valoriza cada emprego e o lado humano no trabalho

Longe de ser uma campanha convencional, esta iniciativa pretende ser um ativo de marca relacional que humaniza a marca Clan, ao criar uma ligação emocional entre os candidatos que procuram as melhores oportunidades e as empresas que estão à procura dos melhores talentos. A campanha parte da noção, adquirida através de mais de 30 anos de experiência do Clan, de que o verdadeiro impacto do trabalho se constrói através da interação humana e da valorização de cada indivíduo.

Este filme é o ponto de partida para uma narrativa que mostra que, para além de números e funções, o Clan valoriza as pessoas, as emoções, as decisões e os sonhos, com a tecnologia a atuar como uma poderosa aliada para cada match entre profissionais e empresas. A campanha convida a uma reflexão sobre a importância do coletivo, do social, da funcionalidade e da inovação que o Clan representa.

"Esta campanha é um reflexo da nossa crença profunda de que, no fundo, 'Todos precisamos de um Clan'. Queremos ir além do transacional no mundo do trabalho, mostrando que cada pessoa e cada função é fundamental. 'Todos os trabalhos são importantes', e é justamente essa a essência que queremos celebrar: a conexão humana que faz o mundo profissional avançar," afirma André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer do Clan.

A mensagem de que “Todos os trabalhos são importantes” acompanha a empresa desde o rebranding que promoveu em 2020. Reflete o seu o compromisso em promover a igualdade e a equidade em todos os processos de recrutamento, e defende que cada função e cada indivíduo contribuem para o sucesso de um verdadeiro clã, seja ele uma empresa ou uma comunidade.

As gravações deste filme decorreram nos escritórios do Clan contando com a participação de cerca de dezenas de atores e figurantes. A campanha, lançada na entrada em 2026, viverá em diversos formatos digitais e multicanal.

Sobre o Clan:

Com mais de 30 anos de experiência no setor dos recursos humanos, o Clan (anteriormente Multipessoal) é uma empresa portuguesa que disponibiliza uma plataforma digital que liga pessoas e empresas de forma inovadora. Oferece um ecossistema integrado de soluções, destacando-se para as empresas os serviços de trabalho temporário, outsourcing, recrutamento e seleção, facility services, recruitment marketing e consultoria digital. Aos candidatos e colaboradores, o Clan proporciona uma experiência tecnológica otimizada, com processos 100% digitais e acesso a informações de emprego relevantes. No Clan, a tecnologia e o toque humano unem-se para construir relações de confiança, lealdade e compromisso a longo prazo. Porque todos os trabalhos são importantes, o Clan trabalha para ligar as pessoas ao emprego certo.

