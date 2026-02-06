Clan lança campanha que celebra o lado humano e o valor de cada emprego

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Clan, empresa de referência na gestão de recursos humanos, lança
hoje um filme publicitário que é a peça central de uma
campanha estratégica para reforçar a sua abordagem humanizada ao mercado de
trabalho, sob o claim “Todos precisamos de um Clan”.
Campanha Clan valoriza cada emprego e o lado humano no trabalho
Longe de ser uma campanha convencional, esta iniciativa pretende
ser um ativo de marca relacional que humaniza a marca Clan, ao
criar uma ligação emocional entre os candidatos que procuram as melhores oportunidades
e as empresas que estão à procura dos melhores talentos. A campanha parte da noção,
adquirida através de mais de 30 anos de experiência do Clan, de que o
verdadeiro impacto do trabalho se constrói através da interação humana e da
valorização de cada indivíduo.
Este filme é o ponto de partida para uma narrativa que mostra que,
para além de números e funções, o Clan valoriza as pessoas, as emoções, as
decisões e os sonhos, com a tecnologia a atuar como uma poderosa aliada para
cada match entre profissionais e empresas. A campanha convida a uma
reflexão sobre a importância do coletivo, do social, da funcionalidade e da
inovação que o Clan representa.
"Esta campanha é um reflexo da nossa crença profunda de que,
no fundo, 'Todos precisamos de um Clan'. Queremos ir além do transacional no
mundo do trabalho, mostrando que cada pessoa e cada função é fundamental.
'Todos os trabalhos são importantes', e é justamente essa a essência que
queremos celebrar: a conexão humana que faz o mundo profissional avançar,"
afirma André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer do Clan.
A mensagem de que “Todos os trabalhos são importantes” acompanha a
empresa desde o rebranding que promoveu em 2020. Reflete o seu o
compromisso em promover a igualdade e a equidade em todos os processos de
recrutamento, e defende que cada função e cada indivíduo contribuem para o
sucesso de um verdadeiro clã, seja ele uma empresa ou uma comunidade.
As gravações deste filme decorreram nos escritórios do Clan
contando com a participação de cerca de dezenas de atores e figurantes. A
campanha, lançada na entrada em 2026, viverá em diversos formatos digitais e
multicanal.
Com mais de 30 anos de experiência no setor
dos recursos humanos, o Clan (anteriormente Multipessoal) é uma empresa
portuguesa que disponibiliza uma plataforma digital que liga pessoas e empresas
de forma inovadora. Oferece um ecossistema integrado de soluções, destacando-se
para as empresas os serviços de trabalho temporário, outsourcing, recrutamento
e seleção, facility services, recruitment marketing e consultoria digital. Aos
candidatos e colaboradores, o Clan proporciona uma experiência tecnológica
otimizada, com processos 100% digitais e acesso a informações de emprego
relevantes. No Clan, a tecnologia e o toque humano unem-se para construir
relações de confiança, lealdade e compromisso a longo prazo. Porque todos os
trabalhos são importantes, o Clan trabalha para ligar as pessoas ao emprego
certo.
Para
mais informações:
Pedro
Quirino | pedro.quirino@bursonglobal.com | Tel: +351 916 490 575
Maria
Santos | maria.santos@bursonglobal.com | Tel; +351 912 149 302
