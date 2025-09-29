CANDIDATURAS ABERTAS PARA AJUDAR MAIS INSTITUIÇÕES, TODOS OS DIAS

No Dia
Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, a
Missão Continente lança um novo programa de doação de excedentes.
Entrega de compras com produtos alimentares e ração para gato Continente
Missão que Alimenta dá a
oportunidade às instituições sociais e de proteção animal, através de um modelo
mais justo, transparente e eficiente.
No Dia Internacional da Consciencialização sobre
Perdas e Desperdício Alimentar, a Missão Continente lança o seu novo
programa de doação de excedentes: Missão que Alimenta. Esta iniciativa
representa um passo decisivo no reforço do compromisso com a sustentabilidade e
a responsabilidade social, permitindo apoiar mais instituições e impactar mais
vidas, todos os dias. Com este novo programa, será possível garantir uma distribuição
mais próxima, transparente e eficiente dos excedentes alimentares e não
alimentares das lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia.
Desde 2015, a Missão Continente já doou mais de 152
milhões de euros em excedentes, o que se traduz em 43 milhões de refeições
entregues. Agora, com a Missão que Alimenta, o processo de seleção
das instituições será feito através de uma plataforma online, com candidaturas
abertas a cada três anos. Podem candidatar-se instituições de solidariedade
social ou de apoio animal, com atividade em Portugal Continental ou Região Autónoma
da Madeira, e todas as candidaturas elegíveis serão avaliadas por um júri composto
por parceiros da Missão Continente.
Nádia Reis,Diretora
de Brand Responsibility do Continente, afirma “Este é um convite aberto
a todas as instituições de solidariedade social e de apoio animal. Queremos
alargar o nosso programa de excedentes, chegar a mais pessoas e impactar, todos
os dias, a vida de alguém. Acreditamos que a alimentação é um agente de transformação
social e, com a Missão que Alimenta, garantimos que mais instituições têm
acesso a recursos essenciais, de forma justa e transparente, contribuindo para
um país mais equilibrado e inclusivo.”
Só no
primeiro semestre de 2025, através das 400 lojas Continente, foram
canalizados mais de 15 milhões de euros em excedentes para apoiar instituições,
dos quais 14,4 milhões correspondem a excedentes alimentares e frescos,
entregues em perfeitas condições de consumo a centenas de entidades sociais e
de proteção animal em todo o território nacional, incluindo as regiões
autónomas.
CANDIDATURAS ABERTAS PARA AJUDAR MAIS INSTITUIÇÕES, TODOS OS DIAS
