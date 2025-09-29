Sábado – Pense por si

CANDIDATURAS ABERTAS PARA AJUDAR MAIS INSTITUIÇÕES, TODOS OS DIAS

Doação de excedentes

No Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, a Missão Continente lança um novo programa de doação de excedentes.

Entrega de compras com produtos alimentares e ração para gato Continente

Missão que Alimenta dá a oportunidade às instituições sociais e de proteção animal, através de um modelo mais justo, transparente e eficiente.

No Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, a Missão Continente lança o seu novo programa de doação de excedentes: Missão que Alimenta. Esta iniciativa representa um passo decisivo no reforço do compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, permitindo apoiar mais instituições e impactar mais vidas, todos os dias. Com este novo programa, será possível garantir uma distribuição mais próxima, transparente e eficiente dos excedentes alimentares e não alimentares das lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia.

Desde 2015, a Missão Continente já doou mais de 152 milhões de euros em excedentes, o que se traduz em 43 milhões de refeições entregues. Agora, com a Missão que Alimenta, o processo de seleção das instituições será feito através de uma plataforma online, com candidaturas abertas a cada três anos. Podem candidatar-se instituições de solidariedade social ou de apoio animal, com atividade em Portugal Continental ou Região Autónoma da Madeira, e todas as candidaturas elegíveis serão avaliadas por um júri composto por parceiros da Missão Continente.

Nádia Reis, Diretora de Brand Responsibility do Continente, afirma “Este é um convite aberto a todas as instituições de solidariedade social e de apoio animal. Queremos alargar o nosso programa de excedentes, chegar a mais pessoas e impactar, todos os dias, a vida de alguém. Acreditamos que a alimentação é um agente de transformação social e, com a Missão que Alimenta, garantimos que mais instituições têm acesso a recursos essenciais, de forma justa e transparente, contribuindo para um país mais equilibrado e inclusivo.”

no primeiro semestre de 2025, através das 400 lojas Continente, foram canalizados mais de 15 milhões de euros em excedentes para apoiar instituições, dos quais 14,4 milhões correspondem a excedentes alimentares e frescos, entregues em perfeitas condições de consumo a centenas de entidades sociais e de proteção animal em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas.

