ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado em Portugal

O ASUS Fragrance Mouse MD101 é o primeiro rato da ASUS com um compartimento
interno para fragrâncias, permitindo personalizar o ambiente com um frasco
recarregável de óleos aromáticos.
Sensor ajustável até 2400 DPI e conectividade sem fios dupla: Bluetooth 5.3
e 2,4 GHz via dongle USB.
Compartimento de fragrância recarregável para óleos aromáticos, design
ergonómico e durabilidade de até 10 milhões de cliques.
A ASUS revelou no dia 26 setembro no Terraço Editorial, em Lisboa, o
lançamento do ASUS Fragrance Mouse MD101, o primeiro rato com fragrância
integrada disponível em Portugal. Este equipamento inovador combina tecnologia
com uma experiência olfativa única, posicionando-se como uma das propostas mais
originais da ASUS no mercado.
A apresentação contou com a participação de media e influenciadores num
workshop conduzido por Lourenço Lucena, perfumista português formado em
Paris e o único membro nacional da Société Française des Parfumeurs. Durante a
sessão, cada convidado teve a oportunidade de criar uma fragrância
personalizada para utilizar com o novo rato, reforçando o carácter disruptivo e
diferenciador deste conceito.
“O ASUS Fragrance Mouse MD101 não
serve apenas para clicar e mover um apontador no ecrã. Pode também libertar
aromas, funcionando como um ambientador em forma de rato. É, ao mesmo tempo,
uma ferramenta de produtividade e uma experiência sensorial, ideal para
ambientes de trabalho ou domésticos”, afirma Eduardo Cardoso, Marketing
Manager da ASUS.
"Os aromas têm o poder de transformar um dispositivo numa memória
inesquecível. Ao integrar uma fragrância num objeto tão quotidiano como um
rato, a ASUS mostra que até os gestos mais automáticos podem ganhar emoção e
presença. É a prova de que a tecnologia também pode ser sensorial e humana”,
refere o perfumista Lourenço Lucena.
Apesar do design irreverente, o novo ASUS Fragrance Mouse MD101 assegura
todas as funcionalidades de um rato de alto desempenho: cliques silenciosos,
movimento suave e autonomia reforçada, com uma única pilha AA a garantir cerca
de 12 meses de utilização.
ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado em Portugal
