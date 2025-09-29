ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado em Portugal

O ASUS Fragrance Mouse MD101 é o primeiro rato da ASUS com um compartimento interno para fragrâncias, permitindo personalizar o ambiente com um frasco recarregável de óleos aromáticos.

Sensor ajustável até 2400 DPI e conectividade sem fios dupla: Bluetooth 5.3 e 2,4 GHz via dongle USB.

Compartimento de fragrância recarregável para óleos aromáticos, design ergonómico e durabilidade de até 10 milhões de cliques.

A ASUS revelou no dia 26 setembro no Terraço Editorial, em Lisboa, o lançamento do ASUS Fragrance Mouse MD101, o primeiro rato com fragrância integrada disponível em Portugal. Este equipamento inovador combina tecnologia com uma experiência olfativa única, posicionando-se como uma das propostas mais originais da ASUS no mercado.

A apresentação contou com a participação de media e influenciadores num workshop conduzido por Lourenço Lucena, perfumista português formado em Paris e o único membro nacional da Société Française des Parfumeurs. Durante a sessão, cada convidado teve a oportunidade de criar uma fragrância personalizada para utilizar com o novo rato, reforçando o carácter disruptivo e diferenciador deste conceito.

“O ASUS Fragrance Mouse MD101 não serve apenas para clicar e mover um apontador no ecrã. Pode também libertar aromas, funcionando como um ambientador em forma de rato. É, ao mesmo tempo, uma ferramenta de produtividade e uma experiência sensorial, ideal para ambientes de trabalho ou domésticos”, afirma Eduardo Cardoso, Marketing Manager da ASUS.

"Os aromas têm o poder de transformar um dispositivo numa memória inesquecível. Ao integrar uma fragrância num objeto tão quotidiano como um rato, a ASUS mostra que até os gestos mais automáticos podem ganhar emoção e presença. É a prova de que a tecnologia também pode ser sensorial e humana”, refere o perfumista Lourenço Lucena.

Apesar do design irreverente, o novo ASUS Fragrance Mouse MD101 assegura todas as funcionalidades de um rato de alto desempenho: cliques silenciosos, movimento suave e autonomia reforçada, com uma única pilha AA a garantir cerca de 12 meses de utilização.