Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado em Portugal

15:12
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

O ASUS Fragrance Mouse MD101 é o primeiro rato da ASUS com um compartimento interno para fragrâncias, permitindo personalizar o ambiente com um frasco recarregável de óleos aromáticos.

Três portáteis Zenbook da Asus em cima de mesas de madeira
Ratos sem fios em tons pastel em ambiente suave
Dois ratos de computador em tons pastel numa composição minimalista
Três portáteis Zenbook da Asus em cima de mesas de madeira
Ratos sem fios em tons pastel em ambiente suave
Dois ratos de computador em tons pastel numa composição minimalista

Sensor ajustável até 2400 DPI e conectividade sem fios dupla: Bluetooth 5.3 e 2,4 GHz via dongle USB.

Compartimento de fragrância recarregável para óleos aromáticos, design ergonómico e durabilidade de até 10 milhões de cliques.

A ASUS revelou no dia 26 setembro no Terraço Editorial, em Lisboa, o lançamento do ASUS Fragrance Mouse MD101, o primeiro rato com fragrância integrada disponível em Portugal. Este equipamento inovador combina tecnologia com uma experiência olfativa única, posicionando-se como uma das propostas mais originais da ASUS no mercado.

A apresentação contou com a participação de media e influenciadores num workshop conduzido por Lourenço Lucena, perfumista português formado em Paris e o único membro nacional da Société Française des Parfumeurs. Durante a sessão, cada convidado teve a oportunidade de criar uma fragrância personalizada para utilizar com o novo rato, reforçando o carácter disruptivo e diferenciador deste conceito.

 “O ASUS Fragrance Mouse MD101 não serve apenas para clicar e mover um apontador no ecrã. Pode também libertar aromas, funcionando como um ambientador em forma de rato. É, ao mesmo tempo, uma ferramenta de produtividade e uma experiência sensorial, ideal para ambientes de trabalho ou domésticos”, afirma Eduardo Cardoso, Marketing Manager da ASUS.

"Os aromas têm o poder de transformar um dispositivo numa memória inesquecível. Ao integrar uma fragrância num objeto tão quotidiano como um rato, a ASUS mostra que até os gestos mais automáticos podem ganhar emoção e presença. É a prova de que a tecnologia também pode ser sensorial e humana”, refere o perfumista Lourenço Lucena.

Apesar do design irreverente, o novo ASUS Fragrance Mouse MD101 assegura todas as funcionalidades de um rato de alto desempenho: cliques silenciosos, movimento suave e autonomia reforçada, com uma única pilha AA a garantir cerca de 12 meses de utilização.

Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Gaza não é Timor

À mesa dos media é, então, servido um menu em que consta, em primeiro lugar, a obtenção de um mandato das Nações Unidas reconhecendo a «autoridade suprema política e legal» desta entidade que Blair se propõe dirigir.

Menu shortcuts

ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado em Portugal