Balanço Fundo Solidário/Tempestades de inverno

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa disponibilizou
742 mil € para obras de apoio a 37 projetos de Misericórdias e Mediadores dos
Jogos Sociais afetados pelas tempestades de inverno.
Santa Casa Misericórdia de Lisboa apoia vítimas de tempestades de inverno1
Em Fevereiro último, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML) abriu o Fundo Solidário 2026 com o apoio de um milhão de euros não
reembolsáveis para projetos de reconstrução de equipamentos danificados a
Misericórdias e Mediadores dos Jogos Sociais do Estado que sofreram danos com
as tempestades do inverno passado.
O Fundo Solidário manteve candidaturas abertas até 30 de
Abril, tendo apoiado 37 projetos de reconstrução: 24 misericórdias e 13
mediadores num valor global de 742 mil € dos quais de 527 mil € já foram
executados (71%). Seis meses depois da tempestade Kristin, 23 projetos foram
concluídos – 13 misericórdias e 10 mediadores -, estando os restantes em fase
de conclusão.
As verbas destinaram-se à recuperação de equipamentos
sociais das misericórdias afetadas pelas calamidades, com forte impacto no
tecido social. Também beneficiaram do Fundo mediadores dos Jogos Santa Casa que
sofreram danos com as intempéries, muitos em pequenos negócios, como cafés,
restaurantes, quiosques e tabacarias.
A SCML criou o Fundo Solidário em articulação com a
Estrutura de Missão do Governo português.