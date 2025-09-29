Autora: Madalena Cordeiro Dias de Almeida

Editora: Atlantic Books

Sessão de Apresentação: 5 de outubro, às 14h

• Soho Club – R. de Cascais 57, Lisboa

• Apresentação por Dr. Jorge Ascensão

Um espelho partido que se transforma em abraço.

SaudavelmenteLouca – Um olhar ao espelho é uma obra profundamente pessoal e emocionalmente intensa, escrita por Madalena Cordeiro Dias de Almeida num momento em que tudo parecia desmoronar. Este livro nasce da urgência de se agarrar a algo — e da coragem de transformar os cacos em palavras. Não para dramatizar, mas para partilhar: “olha, também acontece comigo… e está tudo bem não estar bem.”

Embora autobiográfico, este livro é também coletivo. São muitos os leitores que se reconhecem nas suas páginas, encontrando nelas um espaço de acolhimento, vulnerabilidade e verdade. É um convite para dançar entre a sanidade e a loucura, entre o riso e o choro, entre a queda e o recomeço.

Sinopse

Este livro é como um abraço apertado — daqueles que seguram os cacos e dizem “está tudo bem”, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. É um mergulho num universo onde sentir intensamente não é defeito, mas identidade.

Ao longo das páginas, encontramos textos que nascem da pele arrepiada, das lágrimas que caem sem pedir licença, das gargalhadas que rompem o silêncio. São histórias de amor e desamor, de coragem, de quedas e recomeços. Fins que, na verdade, são só novos começos disfarçados.

Sobre a autora

Madalena nasceu no Porto, é casada e mãe de quatro filhos — a sua maior conquista e o seu maior desafio. Vive com intensidade e sem filtros, enfrentando a vida com verdade e coragem. O cancro cruzou-se no seu caminho, e ela enfrentou-o como tudo o resto: de cabeça erguida.

Apaixonada por palavras, viagens e fotografia, encontra paz onde o mar toca a areia. Partilha histórias e emoções nas páginas de @saudavelmentelouca e @mum.for4, e colabora com jornais e revistas, sempre com o coração na ponta dos dedos.

Segue em frente, entre quedas e recomeços, com fé, força e autenticidade. Sempre.