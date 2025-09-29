SaudavelmenteLouca – Um olhar ao espelho é uma obra
profundamente pessoal e emocionalmente intensa, escrita por Madalena Cordeiro
Dias de Almeida num momento em que tudo parecia desmoronar. Este livro nasce da
urgência de se agarrar a algo — e da coragem de transformar os cacos em palavras.
Não para dramatizar, mas para partilhar: “olha, também acontece comigo… e está
tudo bem não estar bem.”
Embora autobiográfico, este livro é também coletivo. São muitos os
leitores que se reconhecem nas suas páginas, encontrando nelas um espaço de
acolhimento, vulnerabilidade e verdade. É um convite para dançar entre a
sanidade e a loucura, entre o riso e o choro, entre a queda e o recomeço.
Sinopse
Este livro é como um abraço apertado — daqueles que seguram os cacos e
dizem “está tudo bem”, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. É um
mergulho num universo onde sentir intensamente não é defeito, mas identidade.
Ao longo das páginas, encontramos textos que nascem da pele arrepiada,
das lágrimas que caem sem pedir licença, das gargalhadas que rompem o silêncio.
São histórias de amor e desamor, de coragem, de quedas e recomeços. Fins que,
na verdade, são só novos começos disfarçados.
Sobre a autora
Madalena nasceu no Porto, é casada e mãe de quatro filhos — a sua maior
conquista e o seu maior desafio. Vive com intensidade e sem filtros,
enfrentando a vida com verdade e coragem. O cancro cruzou-se no seu caminho, e
ela enfrentou-o como tudo o resto: de cabeça erguida.
Apaixonada por palavras, viagens e fotografia, encontra paz onde o mar
toca a areia. Partilha histórias e emoções nas páginas de @saudavelmentelouca e
@mum.for4, e colabora com jornais e revistas, sempre com o coração na ponta dos
dedos.
Segue
em frente, entre quedas e recomeços, com fé, força e autenticidade. Sempre.
