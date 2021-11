A Fundação Inatel promove Leilão Solidário destinado à Casa do Artista

Original de Roberto Chichorro, a serigrafia no. 1 que este pintor elaborou por ocasião da comemoração do 85º aniversário da Fundação INATEL, vai ser leiloada entre os dias 10 de novembro e 15 de janeiro de 2022, com uma base de licitação de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros).





O valor a apurar até final do leilão, que se processará através do site da Fundação INATEL ( www.inatel.pt ), reverterá a favor da Apoiarte – Casa do Artista, associação inaugurada em 1999, cuja principal missão é a de apoiar e dignificar os profissionais que exerçam ou tenham exercido atividade nas áreas das artes cénicas, do cinema, da rádio e da televisão.

Sobre Roberto Chichorro

Roberto Chichorro é um artista plástico moçambicano, que vive desde 1985 em Portugal, onde se dedica inteiramente à pintura. Expõe, coletiva e individualmente em várias galerias. As suas obras encontram-se espalhadas pelo Museu de Arte Contemporânea em Lisboa e o Museu de Arte Contemporânea de Luanda.



Ilustrou vários livros, com destaque para o poeta Craveirinha.

A continuidade da missão da Casa do Artista, e o sucesso desta causa depende do seu contributo.