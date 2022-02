A família Institutoptico está de parabéns

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







O Institutoptico, grupo de ótica 100% português, celebra o seu 33º aniversário com o orgulho de quem já conquistou a confiança e a preferência dos portugueses. Fundado em 1989 por iniciativa de um conjunto de 50 óticos, o Institutoptico tem um percurso de sucesso sustentado pela qualidade dos seus produtos e serviços, oferecendo uma variedade de propostas ao nível de óculos de sol e armações, a par do serviço de contactologia.

A missão de contribuir para a melhoria da saúde visual das famílias portuguesas ganhou bases sólidas desde muito cedo, assente em valores como a confiança, o profissionalismo e a lealdade.





"São 33 anos de sucessos, de momentos emocionantes, desafios ultrapassados e crescimento graças aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores, que fazem parte desta grande família. Temos a consciência de que os portugueses nos confiam a sua saúde ocular e nos visitam para tratar de todo o tipo de situações associadas à sua visão, da mesma forma que consultam os médicos para tratar questões relacionadas com outras especialidades. Não queríamos por isso deixar de celebrar esta data tão especial sem um agradecimento aos portugueses que elegeram o Institutoptico para cuidar da sua saúde ocular", afirma Vera Velosa, Sócia-Gerente do Institutoptico.









"Temos um percurso que muito nos orgulha com uma dimensão nacional e uma lealdade e confiança a todos os níveis que nos faz olhar para o futuro com grande confiança", acrescenta.

O Institutoptico foi o primeiro grupo português a ultrapassar a criação dos 100 balcões e a ter a sua produção própria e autónoma o que aconteceu apenas dois anos após a sua criação, tendo nessa altura criado também a sua marca exclusiva de contactologia, a Opticare. O desejo de ter algumas marcas exclusivas deu o seu primeiro passo em 2009 com a coleção Cierzo Eyewear, a única marca portuguesa com o código colorADD nas hastes, que permite aos daltónicos identificar as cores das armações. Em 2001 o Institutoptico conquistou a licença exclusiva para a comercialização em Portugal da marca suíça INVU (óculos de sol ultra-polarizados).





O Institutoptico assume-se como a ótica de família e é em si própria uma grande família enquanto associação que agrega cerca de 160 óticas responsáveis por cerca de 800 postos de trabalho, presentes em mais de 110 concelhos, que cobrem o Norte, Centro e Sul de Portugal Continental e Açores.





Embaixadores da marca desde 2016, o ator Ricardo Pereira e a sua mulher Francisca Pereira, têm representado a marca de uma forma excelente, mostrando que a família cresce podendo sempre contar com a sua ótica de eleição.





"É com muito orgulho que celebramos o 33º aniversário do Institutoptico, uma marca que abraça os valores com os quais nos identificamos: confiança, solidariedade, qualidade e profissionalismo. Nos últimos anos temos assistido e participado numa série de campanhas e iniciativas que nos leva a querer continuar de mãos dadas com o Institutoptico. A preocupação com a saúde ocular dos portugueses tem sido uma constante e a procura de inovação tecnológica e garantia de satisfação dos seus clientes faz-nos acreditar que estes 33 anos são só o início de um longo caminho que se avizinha desafiante e repleto de sucesso. Muitos parabéns e que continue na vanguarda do melhor que se faz em Portugal. Estejamos onde estivermos levamos sempre o Institutoptico connosco!", Ricardo Pereira, ator e embaixador do Institutoptico.