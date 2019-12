Os Supermercados Apolónia são o primeiro supermercado em Portugal a apresentar a BEYOND SAUSAGE™, a primeira salsicha do mundo feita à base de plantas que parece, cozinha-se e satisfaz como carne.

No seguimento do sucesso com um lançamento esgotado do Beyond Burguer™ durante a Feira da Alimentação Alternativa do Apolónia, no passado mês de outubro, o supermercado do Algarve conhecido pela sua qualidade e variedade, anunciou a chegada do novo produto às suas lojas. Uma alternativa sem carne, suculenta e saborosa como uma salsicha tradicional.





O produto contém 16g de proteína vegetal, é livre de OGM e não contém soja nem glúten.





O aparecimento de marcas como a BEYOND MEAT™, são o resultado do grande aumento de consumidores atentos às questões da sustentabilidade ambiental, ou que procuram alternar as suas fontes de proteína animal, por opções de origem vegetal na sua alimentação. É também uma saborosa opção para vegans e vegetarianos.





Para dar a conhecer o produto que tem sido notícia em todo o mundo, no próximo sábado, dia 28 de dezembro, nas lojas de Almancil, Lagoa e Galé dos supermercados Apolónia haverá sessões de degustação.





Não deixe de provar!