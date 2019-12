O Natal em Óbidos vai da Terra à Lua

Este Natal, quem for a Óbidos, vai navegar rumo à Lua e voltar à Terra. Na Lua vive o imaginário dos sonhos de criança. Na Terra vive o coração. E entre a Lua e a Terra vivemos nós, sonhando com um mundo mais perfeito, mais equilibrado.

O Óbidos Vila Natal está de volta, de 29 de Novembro de 2019 a 5 de Janeiro de 2020. E é em Óbidos que todos poderão descobrir a harmonia nos instantes mais simples: nos gestos, nas expressões, nas cores e nas formas, nas brincadeiras já esquecidas, nos risos e gargalhadas.





As novidades desta edição passam por espetáculos divertidos, viagens no vaivém es-pacial, ou corridas nos Bumper cars. Haverá ainda um parque de neve artificial, um labirinto feito com materiais recolhidos nas praias e muitos jogos e brincadeiras para fazer em família. E por falar em família, a organização providenciou, este ano, um bilhete família com desconto.





Um evento que promete muita animação, diversões e experiências, para ver este pla-neta com um novo olhar, pensando um futuro para todos, com a cabeça na Lua, mas com os pés assentes na Terra.





PreçosBilhete Inteiro (≥12 anos): 7€Bilhete Criança (dos 3 aos 11 anos): 5€Bilhete OVN+ Inteiro: 8€ (Inclui acesso à Roda Gigante)Bilhete OVN+ Criança (dos 3 aos 11 anos): 6€ (Inclui acesso à Roda Gigante)Bilhete Família2 Bilhete Inteiro + 2 Bilhete Criança – 20,00 Euros2 Bilhete Inteiro + 3 Bilhete Criança – 24,00 Euros2 Bilhete Inteiro + 4 Bilhete Criança – 28,00 EurosBilhete Família OVN+ (inclui acesso à Roda Gigante)2 Bilhete Inteiro + 2 Bilhete Criança – 24,00 Euros2 Bilhete Inteiro + 3 Bilhete Criança – 29,00 Euros2 Bilhete Inteiro + 4 Bilhete Criança – 34,00 EurosBilhete Grupo SimplesGrupo 10 a 19 pax – 6,00 Euros/paxGrupo >20 pax – 5,50 Euros/paxBILHETE GRUPO OVN+ (inclui acesso à Roda Gigante)Grupo 10 a 19 pax – 7,00 Euros /paxGrupo >20 pax – 6,50 Euros /paxInformações em www.obidosvilanatal.pt