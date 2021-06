9ª Maratona da Leitura na Sertã, de 30 de junho a 3 de julho

A Maratona da Leitura – 24 Horas a Ler é hoje um dos principais eventos culturais do Interior português, cujo principal propósito é desafiar os leitores a ler em voz alta excertos de obras dos seus autores preferidos.





Ao vivo ou em direto pelo site www.maratonadeleitura.pt , pode assistir-se às leituras em voz alta que vão sendo feitas ao longo do dia, seja por escritores consagrados, seja por qualquer pessoa que se inscreva no site para ler um trecho da sua preferência.

As atividades acontecem um pouco por todo o concelho da Sertã, privilegiando-se locais de rara beleza. Passeios de barco no Rio Zêzere, encontros com escritores no seio da natureza ou em edifícios emblemáticos, passeios pedestres que conciliam a contemplação do espaço envolvente e o trabalho literário dos escritores presentes, são alguns dos exemplos dos principais momentos da Maratona da Leitura.





A celebração da leitura em voz em alta tem neste certame o seu máximo expoente, promovendo, ao mesmo tempo, a paixão pelos livros e o gosto pela leitura. Todos os anos tem destacado uma figura célebre, à volta da qual decorreram várias iniciativas paralelas, desde tertúlias até encontros temáticos ou sessões de leitura em lugares inesperados, como o sopé de uma serra ou o leito de um rio. Nas últimas edições invocámos personalidades tão distintas como Hans Christian Andersen, Fernando Pessoa, Nuno Álvares Pereira ou Padre Manuel Antunes.





Uma particularidade do evento são as Festas na Aldeia, muitos locais dispersos e isolados do concelho da Sertã são visitados por uma biblioteca itinerante e por um contador de histórias. O objetivo é proporcionar aos residentes o contacto em primeira mão com os livros e a leitura, num verdadeiro espírito de festa!





Contamos sempre com inúmeros escritores convidados. Na maratona já estiveram nomes como Pedro Mexia, Valter Hugo Mãe, Mário Zambujal, Francisco Moita Flores, Miguel Real, Jaime Nogueira Pinto, Pedro Lamares, Vergílio Alberto Vieira ou o radialista Fernando Alves.