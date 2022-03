Zita Santos: “Mais de 70% de genes que estudamos nas moscas existem igual no ser humano”

Consórcio internacional criou o primeiro atlas completo de todas as células da mosca-da-fruta, uma pequena mas poderosa criatura. A SÁBADO falou com uma das cientistas da Fundação Champalimaud que participaram neste projeto.

Um grande consórcio internacional conseguiu chegar ao primeiro atlas completo de todas as células da mosca-da-fruta. Por muito estranho que pareça, as semelhanças entre o pequeno inseto e o ser humano são muitas e isto já permitiu chegar a conclusões importantes em áreas como a genética e a biologia do desenvolvimento. A mosca-da-fruta é tão poderosa que também tem um papel no desenvolvimento de tratamentos para doenças, como o cancro e a diabetes.



Zita Santos é investigadora na Fundação Champalimaud e ajudou a chegar a este atlas completo da mosca-da-fruta, em conjunto com cientistas de outros institutos e falou à SÁBADO sobre a importância deste marco científico.