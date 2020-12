Vacinas da Pfizer deverão ficar armazenadas em Montemor-o-Velho

No dia 3 de dezembro, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) encomendou "arcas ultracongeladoras para acondicionamento de vacinas" à Frilabo II. O documento não está publicado nem é especificado quantas arcas foram adquiridas, mas está o valor (€59.970), o prazo de entrega (7 dias) e o local: Montemor-o-Velho. O SUCH é uma associação privada sem fins lucrativos e de utilidade pública, criada em 1966 e tutelada pelo governo, que faz parte da task force para a elaboração do Plano de vacinação contra a COVID -19. As arcas ultracongeladoras são fundamentais para conservar as vacinas da Pfizer, que requerem temperaturas de 60 a 80 graus negativos.





É em Montemor-o-Velho que fica a Empifarma, uma distribuidora com 6,9% de quota de mercado e que é controlada direta e indiretamente por Joaquim Matos Chaves e pelo empresário angolano José Moniz da Silva. Os dois são os donos da FHC, farmacêutica (com sede em Mortágua) que é uma das campeãs de fornecimento de luvas e máscaras ao Estado em 2020: €33 milhões em apenas 10 contratos. As vacinas deverão chegar a Coimbra diretamente de avião (o mesmo acontecerá nos postos de armazenamento nas regiões autónomas). O aeródromo municipal Bissaya Barreto tem capacidade de receber grandes aviões de carga e fica a apenas a 32km da Empifarma, num percurso que se pode fazer por auto-estrada. As cargas virão das fábricas onde as vacinas estão a ser feitas na Europa. Por exemplo, a da Pfizer está a ser produzida em Puurs (Bélgica), a da Moderna em Visp (Suíça) e a da Johnson&Johnson em Leiden (Holanda). Joaquim Matos Chaves não esteve disponível para falar com aaté ao fecho desta edição. Uma das questões será quanto pagará o Estado pelo arrendamento das instalações da Empifarma, se se confirmar que será este o local.