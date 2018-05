Para 2018, o ministério prevê uma nova descida e que se realizem 6.128.000 de urgências ao longo do ano.



O SNS explica ainda que 41,1% do total dos atendimentos que passaram pela triagem em 2017 são falsas urgências. As pulseiras azuis, verdes e brancas atribuídas pela triagem são consideradas situações pouco ou nada graves e que poderiam ser atendidas nos centros de saúde, entrando na categoria de "falsas urgências".



Este número decresceu quando comparado a 2016, com a Região de Lisboa e Vale do Tejo a ter a maior percentagem de atendimentos não urgentes: 48%.



Portugal é dos países que mais procura as urgências, a nível europeu.

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atenderam em 2017 6.318.257 urgências, um descréscimo de 87 mil episódios quando comparado a 2016, mostram dados disponíveis no Portal do SNS. Este valor representa um decréscimo de 1,4% (o maior em cinco anos). No entanto, realizaram-se ainda mais 65.257 do que as previstas pelo Governo português.Durante a sua primeira audição no parlamento, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse queria reduzi em 10% as urgências, o que permitiria uma poupança anual de 48 milhões de euros.Na nota explicativa do Orçamento de Estado para 2017, o ministério previa a realização de pouco mais de 6,1 milhões de urgências. Mas na nota explicativa do orçamento, a tutela previu que 2017 devia acabar com um número de atendimentos nas urgências hospitalares na casa dos 6,2 milhões.