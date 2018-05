Pagava para dormir 30 minutos num clube de sestas?

Chama-se Nap York e quer dar descanso aos nova-iorquinos, nem que seja só por uma sesta. Tem cama, estrelas no tecto e música.

A proposta pode parecer estapafúrdia: pagar para dormir 30 minutos. Mas quando lhe dermos mais detalhes vai mudar de opinião. Imagine interromper a sua tarde de trabalho – depois de uma reunião chata, de uns colegas irritantes e daquele relatório que não lhe apetece mesmo fazer – para se fechar numa sala a média luz, com estrelas no tecto, uns lençóis lavados, uma cama fofa e uma almofada confortável, uns fones insonorizadores e um livro. Desligar-se do mundo por 30 minutos só custa 8 euros. Para isso tem de ir a Nova Iorque, à Sétima Avenida, e procurar o número 480.



O clube abriu em Fevereiro e já recebeu mil visitas. Aliás, o sucesso é tal que as sete cápsulas de sesta vão passar a 30 já em Abril. A maioria dos clientes são trabalhadores da zona e muitos vivem fora da cidade, por isso aproveitam os atrasos nos comboios e autocarros para irem fazer uma sesta. Stacy Veloric, directora de marketing da Nap York, explica o sucesso do negócio na famosa cidade que nunca dorme. "As pessoas começam a apostar no seu bem-estar e a perceber que é bom fazer uma pausa, quando estão exaustos", disse ao Business Insider.



O Nap Club não é só para sestas. Também há aulas de ioga, salas para meditação – com bancos elevados para o efeito –, cadeiras de massagem e lanches. Nem precisa de estabelecer contacto visual. Encomenda num tablet e aparece num tapete rolante o que deseja comer. Assim, a conversa de circunstância não tem de lhe perturbar o descanso.



Há vários aeroportos que já disponibilizam quartos para fazer sestas, como o de São Paulo, no Brasil, mas, atenção, não deve abusar das sestas.



"Extensão estúpida dos horários"

Teresa Paiva, neurologista, especialista no estudo do sono, alerta: não deve ultrapassar os 20 a 30 minutos. Motivo? "Se for uma sesta muito comprida entra em sono profundo e depois fica abananada", diz à SÁBADO. Mas as vantagens da sesta são muitas e deviam ser usadas em várias empresas, como lá fora.



"Dormir aumenta a capacidade cognitiva e criativa. Portanto, se está a estudar e a seguir dormir uma sesta vai melhorar o nível de aprendizagem significativamente." E acrescenta: "As empresas portuguesas têm uma extensão estúpida do horário de trabalho. A partir das nove horas ninguém consegue trabalhar em condições." Outro alerta: as sestas não devem ser ao fim do dia, caso contrário vão impedir o sono nocturno.





Artigo originalmente publicado na edição n.º 726, de 28 de Março de 2018.