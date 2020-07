Espanha: Epidemiologistas pedem que em praias e esplanadas não se fume

Em Espanha, a Sociedade Espanhola de Epidemiologia lançou um alerta para que a proibição de fumar seja alargada a mais espaços, desde esplanadas de bares e restaurantes às praias. A ideia surge devido a uma preocupação com a exposição ao fumo de pessoas infetadas com o novo coronavírus e assintomáticas, que podem contagiar outras.Além destes dois espaços, os epidemiologistas propõem que seja proibido fumar em espetáculos ao ar livre e carros particulares, bem como em estações de autocarro, entradas de centros educativos e campus universitários.Segundo o jornal ABC, já é proibido fumar em carros particulares no Canadá, Estados Unidos e Itália.Além de diminuir a exposição ao novo coronavírus, os epidemiologistas espanhóis consideram que é possível evitar algumas mortes relacionadas com o vício do tabaco e com os efeitos do fumo em quem não fuma, mas que seja a ele exposto.