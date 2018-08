Manhãs gloriosas, hábitos matinais para um dia de sucesso

O dia começava às nove horas da manhã com um pequeno-almoço servido na cama, onde a princesa ficava depois mais duas horas a ouvir rádio, a ler os jornais e a fumar. Às 11 horas tomava banho, tratava do cabelo e da maquilhagem e tomava um estimulante vodka às 12 e 30. Às 13 almoçava com a mãe, a rainha[-mãe] Isabel. É assim que Craig Brown, autor do livro Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret (Penguin), descreve a rotina matinal da princesa Margarida [Glamis, Reino Unido, 1930 - Londres, 2002], no ano de 1955, altura em que esta tinha 25 anos. Embora a rotina matinal da irmã da rainha Isabel II até possa despertar alguma curiosidade, ela reflecte uma vida sem a pressão de horários ou obrigações familiares que a grande maioria das pessoas, hoje, nem aos fins-de-semana consegue imitar. A pensar a rotina matinal de uma perspectiva bem diferente, Benjamin Spall e Michael Xander acabam de lançar o livro My Morning Routine – How Successful People Start Every Day Inspired (Penguin). O livro é composto pelos testemunhos de várias pessoas com vidas bem diferentes, mas todas com carreiras profissionais bem-sucedidas. Um dos autores, Spall, contou em entrevista à Máxima que, antes do livro, este projecto já tinha um espaço próprio online. "Há cerca de cinco anos e meio, li um livro chamado The Power of Habit, de Charles Duhigg. No livro, Duhigg descreve um hábito como uma simples sugestão, seguida de uma rotina, seguida de uma recompensa. Foi por essa altura que o meu agora co-autor, Michael Xander, veio falar comigo. Ele estava interessado na ideia de uma série de entrevistas sobre hábitos matinais. Decidimos que a forma mais prática de falarmos deste assunto seria perguntar às pessoas as suas rotinas matinais e assim nasceu mymorningroutine.com". Benjamin Spall é escritor e Xander diz-se um "fazedor de coisas" e um "nómada digital" que já viveu em várias cidades. Começaram por entrevistar apenas amigos, mas ao fim de um mês de actividade do site começaram a surgir pedidos de pessoas que queriam participar, preenchendo um formulário que os autores publicaram online. Ao fim de dois anos, os autores começaram a levar mais a sério a escolha dos entrevistados, primeiro tendo por base entrevistas e depois contactando pessoas por quem tinham curiosidade, independentemente da área de atividade, explica Spall. Depois de uma selecção das várias entrevistas que já tinham no site (já são quase 300), os autores lançaram, em maio deste ano, o livro My Morning Routine – How Successful People Start Every Day Inspired e o jornal Financial Times destacou-o, de imediato, como um dos livros do mês.

Dormir bem é fundamental

Afinal, o que é que as manhãs têm de tão especial? Há vários provérbios que falam da importância da manhã, fazendo da sabedoria popular um incentivo para nos levantarmos cedo. Há também quem considere que para começar o dia, o pequeno-almoço deve constituir a refeição mais importante. Isto, a ponto de haver um aforismo popular que aconselha "pequeno-almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre" e de a chef Nigella Lawson defender que esta primeira refeição deve celebrar enfaticamente o facto de estarmos vivos. Mas regressemos às rotinas matinais. O primeiro passo para começar bem o dia é ter uma boa noite de sono, como explica Teresa Paiva, médica especialista nesta matéria. "Se a pessoa não dormir bem, não ficará cognitivamente bem, não tomará boas decisões e não ficará bem-disposta. Ficará mais distraída, mais irritada e, portanto, tudo o que estiver relacionado com a vida quotidiana correrá pior." Parece que o sono é mesmo um bom conselheiro, como confirma Arianna Huffington. A famosa empreendedora e co-fundadora do The Huffington Post é uma das entrevistadas de My Morning Routine, mas em vez da rotina matinal, Arianna prefere destacar a importância de uma noite bem dormida com oito horas de sono. Garante que quando o faz não precisa de despertador para acordar. Na verdade, no que se refere a começar o dia, das 285 pessoas entrevistadas para o site que deu origem ao livro, 72% destas pessoas admite que precisa do despertador para acordar de manhã. Segundo aconselha Teresa Paiva, o mais importante é ouvir os sinais que o corpo nos dá e sublinha que não se deve acordar demasiado cedo, nem demasiado tarde, ou seja, nem antes das seis horas da manhã, nem ao meio-dia, por sistema. "Quando uma pessoa acorda cedo demais não está em fase com as suas curvas de temperatura e de produção hormonal e aumenta um pouco o risco cardiovascular, porque este é maior nas primeiras horas da manhã/madrugada. Por outro lado, quando uma pessoa acorda tarde demais não apanha o sol da manhã que é fundamental para a saúde."

Outra entrevistada bem conhecida do referido site é Ivanka Trump. A empresária e, actualmente, conselheira presidencial contava, em Junho de 2015, que se levantava às cinco e meia da manhã e que, de seguida, meditava ou fazia exercício ou até ambos. Revelou também que após o duche se maquilhava ao som de uma TED Talk, durante oito minutos, que se vestia e que lia os jornais, e que às sete horas estava pronta para levantar e preparar os filhos, e para, finalmente, tomarem o pequeno-almoço em família. A rotina de Ivanka Trump até pode envergonhar os momentos preguiçosos que algumas pessoas passam na cama depois do despertador tocar, mas vale a pena referir que o exercício e a tecnologia são fundamentais nas manhãs da maioria dos entrevistados do site. Correr, fazer flexões e yoga divide o protagonismo com as redes sociais e as notícias que prometem marcar o dia. Será que para termos uma manhã tranquila podemos incluir a tecnologia, numa altura em que estar off-line é uma tendência para um estilo de vida mais saudável? Teresa Paiva diz que tem de haver espaço para a tecnologia nas manhãs e nas noites porque, na actualidade, as pessoas têm o seu despertador no telemóvel. O problema está na dependência em responder imediatamente a todos os alertas de mensagem e de e-mail, seja de noite ou seja de dia. Isso já é uma escolha que a médica considera negativa pois cria ansiedade e dependência porque, conforme explica, "uma pessoa deve ter momentos de tranquilidade e em que não faz coisa alguma". E acrescenta que devemos ser nós a introduzir esses momentos na nossa vida. Para todas as pessoas que trocam alguns minutos extra na cama por uma rotina matinal à imagem de uma corrida de estafetas, aqui fica a chamada de atenção para o facto de talvez ser melhor reorganizar o tempo e as prioridades.