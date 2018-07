É o mais antigo número de prevenção e também o mais intimista: do outro lado do telefone só há um voluntário a receber as chamadas. Tudo para preservar o anonimato.

Perdeu tudo e a mãe também lhe tinha morrido há alguns dias. Ligava de uma cabine telefónica porque não tinha onde dormir e decidira suicidar-se naquela véspera de Natal. Do outro lado da linha estava Maria Azenha. A voluntária, de 72 anos, não o contrariou, ficou só a conversar com ele. Calma e articuladamente. "Dizer: ‘Não faça isso’ é a pior coisa que se pode fazer nestas situações", afirma à SÁBADO. A determinada altura, a antiga professora de Matemática perguntou -lhe o que gostaria de fazer com a mãe naquela consoada, se ela ainda estivesse viva. Respondeu: "Beber champanhe." Então, disse-lhe: "Podemos fazer um acto de celebração como se tivéssemos um copo de champanhe na mão e bebemos os dois." O homem começou a chorar, a conversa continuou indefinidamente e, no final, ele agradeceu "ter tido alguém para partilhar a sua perda e o seu profundo sofrimento", recorda a voluntária, com um sorriso.



Maria Azenha é voluntária no serviço SOS Voz Amiga, a mais antiga linha telefónica de prevenção de suicídio em Portugal, há 20 anos. Admite que os telefonemas mais difíceis são aqueles em que a chamada é interrompida, por alguma razão (é impossível saberem qual, assim como fazerem o follow-up do que acontece às pessoas); mas qualquer tentativa de suicídio é um sufoco. Como aquela em que atendeu uma pessoa já com o plano em curso: ia atirar-se de uma ribanceira. Sem pensar, aflita, a voluntária fez-lhe uma pergunta absurda: questionou-a se estava a ligar de um fixo ou de um telemóvel. "Não era possível ligar de um fixo daquele local, mas ela não percebeu, estava desnorteada, e respondeu. Eu disse-lhe que o melhor era ir para casa porque podia acabar a bateria. E ela foi mesmo para casa e voltou a ligar. Foi reconfortante", descreve.



As alturas mais críticas

Não há guião para os telefonemas, só a tradição de começar sempre com a saudação: "SOS Voz Amiga, boa tarde/boa noite, como posso ajudar?" A partir daí, o voluntário tem liberdade para conduzir a conversa como quiser. A premissa é estabelecer uma relação com quem liga, para que a pessoa se sinta à vontade para falar, e também o anonimato – de quem liga mas também de quem atende. A linha, que este ano, a 9 de Outubro, cumpre 40 anos de existência, não funciona em regime de call center: no espaço onde estão, em Lisboa, – e que preferem que não seja divulgado por questões de segurança – há apenas uma secretária, um telefone e um voluntário a atender as chamadas.



O período de atendimento é das 16h às 24h, por falta de voluntários, e há turnos de quatro horas. Cada voluntário só deve fazer três turnos por mês, num total de 12 horas. "Não é conveniente fazer mais, porque é um trabalho muito exigente", explica Maria Azenha.



Ali trabalham cerca de 35 pessoas – entre os voluntários e aqueles em formação. São mais mulheres do que homens: o mais novo está na casa dos 20; a mais velha é Maria, com 72. Não é preciso ter formação profissional para fazer este trabalho, só ser maior de idade e ter estabilidade emocional. Há alguns psicólogos a atender, mas também há professores, empresários, médicos e reformados. "Isto é uma associação da sociedade civil em que é a própria sociedade, através dos seus voluntários, de igual para igual, ao telefone. A única diferença é que quem apela está em sofrimento; quem atende não está", diz a professora de Matemática.



A formação dos voluntários é ajudada por dois técnicos de saúde mental e inclui uma sessão de escuta passiva (em que acompanham um telefonema). Ao fim de dois meses, "em que se trabalha sobretudo as emoções do candidato", explica a voluntária, a pessoa é integrada na linha. Mas, todas as semanas, à segunda-feira, há uma sessão em grupo com os técnicos de saúde mental para discutir as chamadas mais delicadas e os problemas dos voluntários ao telefone.



Quem atende o telefone admite que há cada vez mais chamadas e menos tempos mortos (ver caixa). Há telefonemas que duram breves minutos e outros que podem chegar a duas horas. Há quem ligue só para ter alguém a quem dizer "boa noite", antes de se deitar, e também acontece receberem chamadas do hospital, de pessoas que se sentem sozinhas. Ou até de quem esteja em terapia, porque na linha o tempo para ouvir não é cronometrado.



As notícias de suicídios, como o do chef Anthony Bourdain, a 8 de Junho, não se reflectem em mais telefonemas, mas há alturas do ano mais vulneráveis, como o Natal e o Ano Novo, a Primavera e o Outono. Recentemente, aumentaram as chamadas feitas pelo grupo etário inferior a 18 anos – esse e o grupo dos maiores de 65 anos são os que mais frequentes.



Isabel Pereira, 52 anos, voluntária na linha há três anos, já recebeu um telefonema de uma rapariga de 14 anos. "Foi uma situação dramática: ela escreveu no Facebook a dizer que andava triste e os ‘amigos’ incentivaram-na a matar-se. Bombardearam-na tanto com esta ideia que ela foi para uma ponte e fez a ligação em directo para se suicidar. Felizmente, alguém a demoveu. Ligou, passados uns dias, a contar", relata à SÁBADO a empresária por conta própria.



Usar a música para tranquilizar

Maria e Isabel, as duas voluntárias que dão a cara pela associação, admitem que atender uma chamada destas lhes deixa o coração apertado. Às vezes tira-lhes o sono e até lhes provoca pesadelos. E também choram. Não há uma fórmula para lidar com situações -limite, cada voluntário responde à sua maneira. Maria Azenha tenta desarmar o apelante: "O que eu digo é: ‘O suicídio é um acto da sua liberdade, eu estou aqui para falar consigo sobre isso.’" O mais importante, destaca a voluntária, é não julgar nem criticar. Esteja a falar com um toxicodependente, uma prostituta ou um criminoso, como já aconteceu. "Tive um senhor que ligou a dizer que agrediu a própria mãe com um material violentíssimo e que a mãe foi parar ao hospital quase em coma. É tremendo", recorda.



Além de disponibilidade para ouvir, os voluntários também têm de ser criativos. Já houve quem usasse o fado para tranquilizar a pessoa do outro lado da linha. Isabel Pereira também teve uma chamada em que a música resultou. "Era um senhor que gostava muito de música clássica e que me falou de alguns compositores. Pesquisei no telemóvel e perguntei-lhe se podia pôr uma dessas melodias como som ambiente. Ele ficou contentíssimo", conta.

Os números nunca aparecem discriminados e o facto de, tanto quem liga, como quem atende, permanecerem anónimos faz com que as pessoas que recorrem à linha se sintam mais à vontade. "Há uma coisa que acontece muito: dizerem -nos que nunca tinham contado tal coisa a ninguém", diz Isabel.

Os voluntários também devem ser discretos – podem partilhar com a família e os amigos que fazem este trabalho, mas é importante não limitarem as pessoas das suas relações que sintam necessidade de ligar. Até porque já aconteceu, tanto a Maria como a Isabel, receberem chamadas de pessoas conhecidas. Neste caso, a indicação é desligar o mais rapidamente possível, se a situação não for mesmo crítica.



A linha tem como objectivo a prevenção do suicídio, mas acaba por atender todas as situações pelas quais a pessoa passa até chegar ao fim da linha, como a solidão, a depressão ou até os pensamentos suicidas. Mas só durante o telefonema é que os voluntários podem intervir e aconselhar. Depois disso, só podem esperar que a conversa tenha sido suficiente.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 738, de 21 de Junho de 2018.