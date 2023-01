Os últimos oito anos foram os mais quentes de sempre no mundo, adianta o relatório anual Global Climate Highlights 2022, e o planeta está 1,2ºC mais quente do que no período pré-industrial. Os dados foram tratados pelos cientistas do Programa de Observação da Terra da União Europeia Copernicus, através do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas. 2022 foi o quinto ano mais quente de sempre no mundo - na Europa, foi o segundo.