Uma nova patente da Sony tem gerado alvoroço entre produtores de videojogos, que suspeitam que será da nova consola Playstation.



A consola será apenas um protótipo criado como kit de desevolvimento para os jogos da consola, conta o ComicBook, especializada em gaming. Ou seja, as imagens serão efetivamente da Playstation 5, mas não da versão final.





A pantente da Sony foi divulgada após vários produtores de videojogos partilharem a imagem nas redes sociais.





Sony Interactive Entertainment has patent a unknown electronic device that looks similar to a PlayStation Dev Kit system. Could this be PlayStation 5 Development Kit? Source: https://t.co/uQWjKtkqJy pic.twitter.com/cl08VEj4SU