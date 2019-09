Um tribunal alemão decidiu que as ressacas são uma "doença", num julgamento ocorrido dias depois do início do festival anual de cerveja Oktoberfest, em Munique, na Alemanha. O caso, contra uma empresa que vendia bebidas anti-ressaca, chegou aos juízes de Frankfurt .





Sobre a empresa, recaía a acusação de indicar que as bebidas e pós tinham certas propriedades que não eram verdadeiras. O tribunal decidiu que as doenças incluíam mudanças pequenas ou temporárias no estado normal do corpo, incluindo cansaço, náuseas e dores de cabeça, e que os produtos alimentares, incluindo bebidas, não podiam indicar serem capazes de conseguir tratar ou prevenir doenças.

"A informação sobre um produto alimentar não pode atribuir quaisquer propriedades para prevenir, tratar ou curar uma doença humana ou dar a impressão de tal propriedade", indica a decisão.

Os juízes também observaram que os médicos já têm usado o termo "veisalgia" para definir a ressaca, que resulta do consumo excessivo de álcool e manifesta-se através de sintomas como dores de cabeça, náuseas, hipersensibilidade gástrica, letargia, sede, fadiga, dificuldades de concentração e uma maior sensibilidade a ruído e à luz.

Em fevereiro, cientistas na Alemanha e na Grã-Bretanha descobriram que a ordem das bebidas não tem efeito sobre a dimensão da ressaca. Os investigadores reuniram 90 voluntários com cerveja e vinho para descobrir se as ressacas são agravadas pela ordem em que as bebidas são consumidas. Cerca de um em cada dez vomitaram, mas os resultados – publicados no jornal norte-americano American Journal of Clinical Nutrition – mostraram que a ordem em que as bebidas foram consumidas não teve impacto na "intensidade da ressaca".