... e sem malefícios para a saúde. David Nutt criou uma substância chamada alcosynth, ou Alcarelle, que pretende ser um substituto sintético e seguro do álcool.

David Nutt. É este o nome do homem que pode mudar a forma como recupera das suas ressacas. Porquê? Criou uma substância chamada alcosynth, ou Alcarelle, que pretende ser um substituto sintético e seguro do álcool - mas sem os seus efeitos nocivos. Nutt, diretor da unidade de neuropsicofarmacologia do Imperial College de Londres, quer levar o Alcarelle às massas.



A substância terá as capacidades relaxantes e promotoras da sociabilidade do álcool, mas sem as ressacas, problemas de saúde e outros riscos, explica o jornal The Guardian.



O financiamento foi conseguido em novembro de 2018, mas Nutt e o seu sócio David Orren procuram mais investimento para levar o Alcarelle aos bares e lojas um dia. "A indústria sabe que o álcool é uma substância tóxica. Se tivesse sido descoberta hoje, seria ilegal como alimento. O limite seguro de álcool, se se aplicarem os mesmos critérios que à comida, é de um copo de vinho por ano", frisa Nutt.



Nutt diz não ser contra o álcool: afinal, é co-proprietário de um bar. "Eu gosto, mas seria bom ter uma alternativa."



A substância ainda tem que ser submetida a testes médicos, por isso, só Nutt, Orren e poucas pessoas a experimentaram, misturada com sumo de fruta porque o seu sabor por si só não é agradável. O Alcarelle deverá ser comercializado como um aditivo alimentar, por isso, as regras que se aplicam são diferentes de testes clínicos. A sua disponibilização só deverá acontecer dentro de mais de três anos, se tudo correr bem.