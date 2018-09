Cientistas do Instituto Serch for Extraterrestrial Intelligence (SETI) nos EUA, que se dedica a procurar vida inteligente no espaço, detectaram 72 sinais extraterrestres ao examinar 44 terabytes de dados radiofónicos vindos de uma galáxia anã, localizada a cerca de 3000 milhões de anos-luz da Terra.

Os sinais detectados são impulsos rápidos e brilhantes de causas desconhecidas, conhecidas como explosões rápidas de rádio (FRBs). Os dados foram recolhidos pelo Telescópio de Green Bank, o maior radiotelescópio orientável do mundo.

"A natureza do objecto que os emite é desconhecida. Existem várias teorias, incluindo que elas podem ser assinaturas da tecnologia desenvolvida por vida inteligente", disse uma fonte do SETI, citada na Sky News.

Gerry Zhang, estudante doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley, desenvolveu o algoritmo usado para examinar os 400 terabytes de dados recolhidos. "O trabalho de Gerry é entusiasmante não só porque nos ajuda a compreender o comportamento dinâmico dos sinais FBRs com mais detalhe, mas também por causa do potencial que mostra ao usar a aprendizagem de máquinas para detectar sinais perdidos por algoritmos clássicos", afirmou Andrew Siemion, investigador do SETI.

Já em 2017, cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, alegaram que os sinais FBRs podiam ser motivados por falhas de energia provenientes de transmissores poderosos (possivelmente criados por civilizações alienígenas) que visavam enviar gigantes barcos à vela em viagens interestelares, uma vez que uma vela leve poderia atingir grandes velocidades ao utilizar uma pequena quantidade da pressão exercida pela luz.