Tratamento pós-exposição à covid-19 está a ser testado

Está a ser testado um tratamento de emergência para pessoas que tenham estado expostas ao novo coronavírus. Dez pessoas já receberam este tratamento de emergência que está a ser produzido pela farmacêutica AstraZeneca. O teste clínico está a decorrer nos hospitais da University College de Londres.Se este tratamento provar ser eficaz pode ajudar a proteger pessoas vulneráveis que ainda não foram, ou não podem ser vacinadas. Pode ainda ajudar a conter surtos, uma vez que é administrada a pessoas que tiveram contacto com doentes com covid-19. Ou, pelo menos, pode evitar que as pessoas desenvolvam formas mais graves da doença.O tratamento consiste numa injeção com dois anticorpos diferentes, que devem neutralizar o vírus uma vez injetados. Ao contrário da vacina que demora semanas até produzir defesas contra o virus. A outra vantagem deste tratamento de emergência é de que pode dar proteção durante um ano.A equipa que está a coordenar este teste pretende agora recrutar 1.000 voluntários, refere a BBC . O ideal é que sejam grupos que mais facilmente estão expostos ao novo coronavírus. Como sejam os profissionais de saúde, lares de idosos ou residências de estudantes. Os testes têm de ser feitos em voluntários que provem ter tido contacto próximo com um infetado."Sabemos que esta combinação de anticorpos consegue neutralizar o vírus, assim, esperamos que este tratamento, via injeção, possa levar a uma proteção imediata contra o desenvolvimento da covid-19 em pessoas que tiveram expostas - quando já seria demasiado tarde para dar a vacina", explica a coordenadora dos testes, a virologista Catherine Houlihan.Este tipo de tratamento já foi usado em grávidas para a pós-exposição a vírus como a raiva ou a varicela.