Uma jovem portuguesa de 17 anos esteve infetada com duas estirpes do novo coronavírus. O caso é descrito num estudo do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S) da Universidade do Porto, em pré-publicação no portal Medrxiv A jovem foi tratada no Hospital de São João mas regressou ao internamento ainda doente. Esteve infetada durante 17 dias e os médicos indicam que uma das estirpes no início não era a dominante, mas evoluiu acabando por sê-lo. A jovem esteve hospitalizada nos cuidados intensivos e infetada durante 97 dias, mas agora encontra-se de boa saúde, indica o jornal Público