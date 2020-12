O gosto pelo vinho vem com a idade? A ciência diz que sim

Se é verdade que o vinho melhora com a idade, o mesmo parece acontecer com a habilidade do paladar humano para reconhecer as subtilezas dos seus aromas. As mudanças na composição da nossa saliva e a quantidade que produzimos podem ser o segredo para que o gosto pelo sabor do vinho aumente com a idade.Estas alterações parecem intensificar a nossa perceção de aromas fumados e apimentados no vinho tinto, refere um estudo recente . A descoberta pode ajudar os produtores de vinho a ajustar a produção às diferentes faixas etárias, admitiu Maria Ángeles del Pozo Bayón, do Instituto de Ciência e Investigação Alimentar do Conselho de Investigação espanhol, que liderou este estudo.Estudos anteriores sugeriam que a nossa saliva se torna menos abundante e concentrada à medida que envelhecemos. Para perceber melhor como é que essas mudanças podem influenciar a perceção do sabor dos vinhos, a equipa de Maria Bayón recrutou 11 pessoas com idades entre os 18 e os 35 anos e outras 11 pessoas com mais de 55 anos. Elas foram treinadas para reconhecer e classificar a intensidade dos aromas no vinho. A saliva dos participantes foi também testada para se avaliar que quantidade iriam produzir, o seu pH, proteínas e a atividade de várias enzimas.Os resultados mostraram que os participantes mais velhos eram mais sensíveis a reconhecer os aromas fumados e apimentados no vinho tinto.A explicação pode estar na quantidade de saliva produzida que pode afetar a diluição dos compostos aromáticos do vinho. Quanto menos saliva se produz, mais intensos serão os aromas, uma vez que são também libertadas mais moléculas aromáticas que são libertadas no ar e entram em contacto com os recetores de cheiro do nariz.