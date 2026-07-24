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Ciência & Saúde

"Tinha os braços presos à marquesa": Parlamento elimina "violência obstétrica" da lei e mãe não esconde revolta

Sofia Parissi
Sofia Parissi 07:00
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O primeiro parto de Ana Scrip ficou marcado por abandono, falta de comunicação e procedimentos que diz não ter consentido. Enquanto espera o terceiro filho, lamenta a decisão do Parlamento de retirar da lei o termo "violência obstétrica".

“Para além de me tratarem mal nas consultas médicas e ameaçarem que o meu filho iria morrer por estar a tomar as decisões erradas, tinha acordado com o médico fazer uma indução com um 'balão de fole' [método mecânico utilizado para induzir ou preparar o trabalho de parto] e não foi nada disso que aconteceu”. É assim que Ana Scrip recorda o nascimento do primeiro filho, em 2017, um parto que ficou marcado por várias complicações.

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