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Ciência & Saúde

Médicos exigem investigação independente a casos de menores submetidos a transição de género

Marisa Antunes 07:00
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Mais de 50 médicos ‘chumbam’ a Ordem dos Médicos em matéria de proteção de crianças e jovens em confusão identitária e pedem uma auditoria às intervenções hormonais ou cirúrgicas de reatribuição de género. Muitos estão a seguir para transição com apenas uma consulta, alertam os profissionais.

Um grupo de 52 médicos, de norte a sul do país e de diferentes especialidades, criticou duramente, na passada sexta-feira, o parecer da Ordem dos Médicos (OM) que defende a manutenção da lei da autodeterminação de género ainda em vigor e que dispensa uma avaliação psiquiátrica para a mudança de nome e género. O parecer técnico da OM, recorde-se, foi dado no âmbito dos projetos-de-lei do PSD, CDS e Chega que pretendem revogar a atual legislação, reintroduzindo a exigência do relatório psiquiátrico para os pedidos de mudança de sexo.

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